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Общество

Новогодний конкурс "Горьковская игрушка" пройдёт со 2 октября по 25 декабря

27 сентября 2023 11:06  [43] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Члены депутатского объединения партии "Единая Россия" в Гордуме Нижнего Новгорода приняли решение о проведении в этом году детского творческого конкурса "Горьковская игрушка".

Как напомнил замруководителя депутатского объединения Станислав Прокопович, конкурс появился в 2021 году. В прошлом году в нём приняли участие 2,5 тысячи детей, а созданные ими игрушки были отправлены в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Согласно информации, в 2023 году конкурс будет проводиться со 2 октября по 25 декабря. Юные горожане смогут поучаствовать в нём по трём возрастным категориям: до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет.

На выбор участников предложены три номинации: "Символ Нового года", "Мой любимый город Нижний Новгород" и "Зимняя сказка".

Конкурсная комиссия будет подводить итоги конкурса с 4 по 25 декабря. Игрушки будут также отправлены в качестве подарков для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Подробная информация о старте и проведении конкурса будет размещена на сайте и в социальных сетях городской Думы.

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Теги:
Гордума Единая Россия Конкурсы
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