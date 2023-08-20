Новогодний конкурс "Горьковская игрушка" пройдёт со 2 октября по 25 декабря Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Члены депутатского объединения партии "Единая Россия" в Гордуме Нижнего Новгорода приняли решение о проведении в этом году детского творческого конкурса "Горьковская игрушка".

Как напомнил замруководителя депутатского объединения Станислав Прокопович, конкурс появился в 2021 году. В прошлом году в нём приняли участие 2,5 тысячи детей, а созданные ими игрушки были отправлены в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Согласно информации, в 2023 году конкурс будет проводиться со 2 октября по 25 декабря. Юные горожане смогут поучаствовать в нём по трём возрастным категориям: до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет.

На выбор участников предложены три номинации: "Символ Нового года", "Мой любимый город Нижний Новгород" и "Зимняя сказка".

Конкурсная комиссия будет подводить итоги конкурса с 4 по 25 декабря. Игрушки будут также отправлены в качестве подарков для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Подробная информация о старте и проведении конкурса будет размещена на сайте и в социальных сетях городской Думы.