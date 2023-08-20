Нижегородцев приглашают отдохнуть на Московском море Культура и отдых

Фото: с сайта welcome.mosreg.ru

Оказывается, не только в Нижегородской области есть собственное море - Горьковское, но и у жителей Подмосковья - Московское, которое расположено в верховьях Волги.

Как сообщает портал "Путеводитель Подмосковья", Московским морем называют Иваньковское водохранилище из-за его внушительных размеров: площадь акватории составляет 316 кв. км, а в некоторых местах даже не видно противоположного берега.

Работы по возведению водохранилища в 30-е года прошлого столетия, ради плотины ГЭС был затоплен город Корчева и более 100 окрестных деревень (жителей, конечно, переселили).

Строительство водохранилища стало одним из этапов амбициозного сталинского проекта "Москва — порт пяти морей". Его целью было создание водного маршрута от столицы до Чёрного, Азовского, Каспийского, Балтийского и Белого морей.

Московское море находится на территории двух областей — Московской и Тверской. На его берегу расположились, например, подмосковный город Дубна, тверские Конаково и Завидово. Вдоль песчано-травяных берегов расположилось огромное количество баз отдыха и рыбацких баз, гостевых домов, пансионатов и отелей, предлагающих туристам водные развлечения на любой вкус.

До водохранилища можно за два часа добраться с Ленинградского и Савеловского вокзала Москвы. Базы отдыха и отели обычно предоставляют трансфер от железнодорожных станций. Можно доехать до Московского моря и на автомобиле, объехав столицу по трассе М-8.

Посетителей ждут муниципальные пляжи с чистым песком: например, в Дубне - это пляжи на набережной имени Менделеева, в Парке семейного отдыха. А в Конакове

есть просторный песчаный пляж, где можно прогуляться, полюбоваться Волгой и отдохнуть у воды.

Московское море имеет довольно развитую инфраструктуру для отдыха разных категорий туристов. Здесь можно отдохнуть как в палатке на диком пляже, так и в пятизвёздочном отеле с сервисом высочайшего уровня.