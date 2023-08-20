Нижегородцев приглашают отдохнуть на Московском море

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Оказывается, не только в Нижегородской области есть собственное море - Горьковское, но и у жителей Подмосковья - Московское, которое расположено в верховьях Волги.
Как сообщает портал "Путеводитель Подмосковья", Московским морем называют Иваньковское водохранилище из-за его внушительных размеров: площадь акватории составляет 316 кв. км, а в некоторых местах даже не видно противоположного берега.
Работы по возведению водохранилища в 30-е года прошлого столетия, ради плотины ГЭС был затоплен город Корчева и более 100 окрестных деревень (жителей, конечно, переселили).
Строительство водохранилища стало одним из этапов амбициозного сталинского проекта "Москва — порт пяти морей". Его целью было создание водного маршрута от столицы до Чёрного, Азовского, Каспийского, Балтийского и Белого морей.
Московское море находится на территории двух областей — Московской и Тверской. На его берегу расположились, например, подмосковный город Дубна, тверские Конаково и Завидово. Вдоль песчано-травяных берегов расположилось огромное количество баз отдыха и рыбацких баз, гостевых домов, пансионатов и отелей, предлагающих туристам водные развлечения на любой вкус.
До водохранилища можно за два часа добраться с Ленинградского и Савеловского вокзала Москвы. Базы отдыха и отели обычно предоставляют трансфер от железнодорожных станций. Можно доехать до Московского моря и на автомобиле, объехав столицу по трассе М-8.
Посетителей ждут муниципальные пляжи с чистым песком: например, в Дубне - это пляжи на набережной имени Менделеева, в Парке семейного отдыха. А в Конакове
есть просторный песчаный пляж, где можно прогуляться, полюбоваться Волгой и отдохнуть у воды.
Московское море имеет довольно развитую инфраструктуру для отдыха разных категорий туристов. Здесь можно отдохнуть как в палатке на диком пляже, так и в пятизвёздочном отеле с сервисом высочайшего уровня.
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