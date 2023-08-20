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Бизнес

Руководители энергохолдинга Эн+ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

27 сентября 2023 13:45  [84] Бизнес

Четыре топ-менеджера энергохолдинга Эн+ включены в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", подготовленный Ассоциацией менеджеров России совместно с издательским домом "Коммерсантъ".
 
Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков вошел в тройку лучших высших руководителей в категории "Энергетика и топливный комплекс".
 
Высоко была оценена деятельность первого заместителя генерального директора по коммерции и капитальному строительству Давида Погосбекова в номинации "Директора по закупкам".
 
Признание коллег также получил директор по устойчивому развитию Антон Бутманов в номинации "Директора по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности".
 
Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории "Энергетика и топливный комплекс" была признана директор департамента по внешним связям Эн+ Ольга Санарова. "Победа в номинациях – это заслуга выдающейся команды профессионалов Эн+, в которой работают целеустремленные и сильные менеджеры, для которых нет преград. За прошедший год, с учетом изменившихся внешних обстоятельств, менеджменту Эн+ удалось превзойти ожидаемое, показав высокие результаты по всем направлениям", – отметила Ольга Санарова.
 
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", проводимый совместно Ассоциацией менеджеров при партнёрстве с ИД "Коммерсантъ" публикуется ежегодно на страницах "Коммерсантъ" с 2001 года и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.

 

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