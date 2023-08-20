Старт прививочной кампании против гриппа
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Виды листа рифленого

27 сентября 2023 13:34  [86]

erid: Kra23kSxp

Лист рифленый – материал металлического проката с элементами рифления или гофрирования, созданными специальным способом обработки листового металла. Одно из самых распространенных применений – использование в строительстве и декорировании для создания фасадов, ограждений, лестниц и других элементов интерьера и экстерьера.

Изготовление рифленого листа

Металлические листовые изделия производятся путем прохождения плоского листа через специальный стан для нанесения рифления на поверхность. Рифления улучшающие прочность и антискользящие свойства материала.

В России для производства рифленых листов используется ГОСТ 8568-77 – стандарт определяет требования к горячекатаным изделиям, включая размеры, форму, механические свойства и допуски на поверхностные дефекты. ГОСТ также устанавливает классификацию изделий в зависимости от характеристик и планируемой после продажной эксплуатации.

Общая характеристика и применение

Особенности рифленого листа включают следующие факторы:

  • Структура поверхности: специальная текстура придает не только эстетическую привлекательность, но и функциональные свойства – повышенная прочность, устойчивость к скольжению.
  • Применение в различных отраслях: строительство, автомобильная промышленность, машиностроение, наружная и внутренняя отделка, ограждения, лестницы, площадки, настилы и другие конструкции.
  • Разнообразие материалов и размеров: сталь, алюминий, нержавеющая сталь и т.д. Также имеют различную глубину и ширину рифления, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.
  • Надежность, стиль: прочное сцепление, предотвращение скольжения. Придает помещению или конструкции оригинальность, уникальность и индивидуальную стилистику.

Рифленые листы: разновидности и отличия

В зависимости от требований и условий эксплуатации, изделия бывают стальные, алюминиевые, из легированной стали и т.д. с различной глубиной и шириной рифления. Лист рифленый принято разделять на следующие категории: ромбовидный – имеет форму ромба с рифлением вдоль длины листа, и чечевичный – мелкие и плотные рифли, напоминающие текстуру чечевицы. По видам рисунка разделение следующее:

  • Чечевица – листы с двумя или более рядами параллельных рифлений по всей длине.
  • Даймондс – мелкие перпендикулярные ромбовидные узоры на поверхности с анти-скользящей характеристикой.
  • Дуэт – лист с двумя спаренными рядами, расположенными параллельно друг другу.
  • Квинтет – пять рядов параллельных рифлений в шахматном порядке – высокая прочность, структурная поддержка.

Рифленые листы – универсальный материал, сочетающий эстетические и функциональные свойства.

Реклама. ООО "МетПромКо". metpromko.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph