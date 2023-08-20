Виды листа рифленого

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Лист рифленый – материал металлического проката с элементами рифления или гофрирования, созданными специальным способом обработки листового металла. Одно из самых распространенных применений – использование в строительстве и декорировании для создания фасадов, ограждений, лестниц и других элементов интерьера и экстерьера.
Металлические листовые изделия производятся путем прохождения плоского листа через специальный стан для нанесения рифления на поверхность. Рифления улучшающие прочность и антискользящие свойства материала.
В России для производства рифленых листов используется ГОСТ 8568-77 – стандарт определяет требования к горячекатаным изделиям, включая размеры, форму, механические свойства и допуски на поверхностные дефекты. ГОСТ также устанавливает классификацию изделий в зависимости от характеристик и планируемой после продажной эксплуатации.
Особенности рифленого листа включают следующие факторы:
В зависимости от требований и условий эксплуатации, изделия бывают стальные, алюминиевые, из легированной стали и т.д. с различной глубиной и шириной рифления. Лист рифленый принято разделять на следующие категории: ромбовидный – имеет форму ромба с рифлением вдоль длины листа, и чечевичный – мелкие и плотные рифли, напоминающие текстуру чечевицы. По видам рисунка разделение следующее:
Рифленые листы – универсальный материал, сочетающий эстетические и функциональные свойства.
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