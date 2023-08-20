Евгений Семенов: "Уровень доверия, которым сегодня обладает Глеб Никитин, делает его одним из безусловных политических лидеров России" Политика

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов прокомментировал церемонию официального вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Инаугурация - это ритуал, который обладает высоким уровнем символизма. Церемония началась с торжественного богослужения - это традиционный элемент, любое благое дело в России начиналось с богослужения. В новейшей истории это элемент для нас новый, который задал определенный тон. В самой церемонии были традиционные элементы – выступления, поздравления, но были и новые элементы, в частности, связанные с речью губернатора. Она заставляет задуматься и позволяет говорить о том, что в истории губернаторства Нижегородской области наступает новый этап. Обычно во время вступления в должность говорят о планах, но Глеб Сергеевич предложил поразмышлять об идеологии. Он сказал, что сегодня государство естественным образом обрело идеологию, о дефиците которой говорили на протяжении многих лет в нашей стране. Сегодня миссия государства состоит в том, чтобы сохранять традиционные ценности. По сути, губернатор Нижегородской области сформулировал новую идеологию. В России ранее говорили о социальном консерватизме, либеральном консерватизме, а то, что сформулировал Никитин, можно назвать гуманистическим консерватизмом. И это, действительно, новое явление! В целом речь, которую он произнес, очень показательна и посвящена основам российской государственности", - сказал Евгений Семенов.

Также политолог отметил, что результаты выборов в Нижегородской области - это высочайший уровень доверия и легитимности.

"Когда у главы региона есть такой уровень доверия, легче решать управленческие вопросы, легче разговаривать с людьми, легче быть эффективным. Уровень доверия, которой сегодня обладает Глеб Никитин, делает его одним из безусловных политических лидеров России", - подчеркнул Евгений Семенов.