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Политика

Евгений Семенов: "Уровень доверия, которым сегодня обладает Глеб Никитин, делает его одним из безусловных политических лидеров России"

27 сентября 2023 13:57  [80] Политика

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов прокомментировал церемонию официального вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Инаугурация - это ритуал, который обладает высоким уровнем символизма. Церемония началась с торжественного богослужения - это традиционный элемент, любое благое дело в России начиналось с богослужения. В новейшей истории это элемент для нас новый, который задал определенный тон. В самой церемонии были традиционные элементы – выступления, поздравления, но были и новые элементы, в частности, связанные с речью губернатора. Она заставляет задуматься и позволяет говорить о том, что в истории губернаторства Нижегородской  области наступает новый этап. Обычно во время вступления в должность говорят о планах, но Глеб Сергеевич предложил поразмышлять об идеологии. Он сказал, что сегодня государство естественным образом обрело идеологию, о дефиците которой говорили на протяжении многих лет в нашей стране. Сегодня миссия государства состоит в том, чтобы сохранять традиционные ценности. По сути, губернатор Нижегородской области сформулировал новую идеологию. В России ранее говорили о социальном консерватизме, либеральном консерватизме, а то, что сформулировал Никитин, можно назвать гуманистическим консерватизмом. И это, действительно, новое явление! В целом речь, которую он произнес, очень показательна и посвящена основам российской государственности", - сказал Евгений Семенов.

Также политолог отметил, что результаты выборов в Нижегородской области - это высочайший уровень доверия и легитимности.

"Когда у главы региона есть такой уровень доверия, легче решать управленческие вопросы, легче разговаривать с людьми, легче быть эффективным. Уровень доверия, которой сегодня обладает Глеб Никитин, делает его одним из безусловных политических лидеров России", - подчеркнул Евгений Семенов. 

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Теги:
Глеб Никитин Евгений Семенов
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