Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Туристический квартал создадут на Бору
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Предварительные итоги муниципальных выборов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2023 15:09  [95] Ремонт 40 км трассы Р-158 в Починковском районе завершат в ноябре
27 сентября 2023 14:40  [112] Новый сезон сахароваренья стартовал в Нижегородской области
27 сентября 2023 14:09  [132] Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области
27 сентября 2023 13:22  [133] 3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации
27 сентября 2023 13:06  [132] Энергетики Т Плюс провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в двух дзержинских школах
27 сентября 2023 13:02  [172] Дополнительные "лежачие полицейские" появятся на улице Лысогорской
27 сентября 2023 12:55  [137] Федеральным госслужащим повысят зарплаты на 5,5%
27 сентября 2023 12:13  [143] Более 1200 деревьев приходится на одного нижегородца
27 сентября 2023 11:50  [156] Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина
27 сентября 2023 11:35  [158] Шесть лошадей приобретены для нижегородского зооцентра "Надежда"
Общество

Ремонт 40 км трассы Р-158 в Починковском районе завершат в ноябре

27 сентября 2023 15:09  [95] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральной трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" завершается плановый ремонт 40-километрового участка в Починковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Плановый ремонт проходит на участке с 193 по 219 км. К настоящему времени выполнено более 90% от всего запланированного объема работ.

Согласно информации, в этом году работы основные капитальные работы были сосредоточены на самом повреждённом отрезке дороги от поворота на Арзинку до моста через реку Муравей (193-201 км).

Сейчас дорожники заканчивают укладку верхнего слоя асфальтобетона и паралелльно укрепляют обочины, ремонтируют водоотводы. Затем будут восстановлены барьерные ограждения, а существующие пешеходные переходы и автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям. Полностью работы завершатся в ноябре этого года, добавили в Упрдоре.

Кроме того, на участках с 231 по 238 км в н.п. Пеля-Хованская и на подъездах к нему, а также с 243 по 250 км от Симбухово до границы с Мордовией были заменены верхние слои износа.

Напомним, что на трассе Р-158 в Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км ведётся капитальный ремонт с расширением дороги. Работы продлятся до 31 октября 2024 года. На участке действуют ограничения, максимальная скорость - 50 км/ч.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Починковский район Р-158
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph