Ремонт 40 км трассы Р-158 в Починковском районе завершат в ноябре Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральной трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" завершается плановый ремонт 40-километрового участка в Починковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Плановый ремонт проходит на участке с 193 по 219 км. К настоящему времени выполнено более 90% от всего запланированного объема работ.

Согласно информации, в этом году работы основные капитальные работы были сосредоточены на самом повреждённом отрезке дороги от поворота на Арзинку до моста через реку Муравей (193-201 км).

Сейчас дорожники заканчивают укладку верхнего слоя асфальтобетона и паралелльно укрепляют обочины, ремонтируют водоотводы. Затем будут восстановлены барьерные ограждения, а существующие пешеходные переходы и автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям. Полностью работы завершатся в ноябре этого года, добавили в Упрдоре.

Кроме того, на участках с 231 по 238 км в н.п. Пеля-Хованская и на подъездах к нему, а также с 243 по 250 км от Симбухово до границы с Мордовией были заменены верхние слои износа.

Напомним, что на трассе Р-158 в Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км ведётся капитальный ремонт с расширением дороги. Работы продлятся до 31 октября 2024 года. На участке действуют ограничения, максимальная скорость - 50 км/ч.