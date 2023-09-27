Две дороги отремонтировали в Большом Болдине и Дивееве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две дороги, ведущие к знаковым туристическим объектам, отремонтированы в 2023 году в Нижегородской области.

По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, отремонтирована дорога в Большеболдинском районе, а также подъезд к Дивееву. Общая протяженность отремонтированных участков составляет 6 км.

"Большое Болдино и прилегающие земли на протяжении четырех веков принадлежали роду Пушкиных. Здесь находится и единственное сохранившееся владение великого писателя. Дивеево - крупнейший духовный центр православной России, место паломничества верующих со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Комфортный подъезд к этим населенным пунктам важен не только для местных жителей, но и для туристов и паломников", - отметил и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Подрядчики завершили работы в соответствии с контрактными обязательствами, стоимость ремонта составила более 32 млн рублей.

Отремонтированные подъездные пути к Дивееву и Большому Болдину дополняют транспортный каркас юга Нижегородской области вместе с построенным в этом году южным обходом Арзамаса. Как отметил президент России Владимир Путин, "объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в этом регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородскую область".

Напомним, что 8 сентября 2023 года глава государства лично открыл движение по новой федеральной трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса.