Сертификация молочной продукции

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Сертификация молочной продукции – обязательная процедура, которая требует особого подхода. И если компания занимается производством продуктов из молока, то стоит обратиться за помощью к специалистам, и они проведут все необходимые мероприятия, которые позволят получить необходимую документацию. Получение сертификата актуально не только в пищевой сфере, но и в ресторанно-гостиничном бизнесе, в сфере логистики и в других сферах производства.

Страны, которые находятся в составе Таможенного союза, подчиняются законодательству и обязаны сертифицировать молочную продукцию. Продукты, которые будут отправлены в другие страны для продажи, должны декларироваться и на руках у бизнесмена должны быть все необходимые документы.

Дополнительные аспекты

Сертификация может быть и добровольной https://sertfood.ru/razrabotka-tehniko-tehnologicheskih-kart/. Оформить такой сертификат можно на молоко или на другие продукты, изготовленные из него. Получить такой сертификат может не только изготовитель, но и поставщик. Для этого необходимо обратиться в специальный центр, который занимается независимой оценкой. Но, важно, чтобы этот центр был зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Добровольная сертификация подразумевает проверку только тех аспектов или изделий, которые выберет заявитель. К примеру, можно проверить изделие на вкус или внешний вид, обратить внимание на кислотность или содержание сахара.

Те производители, которые получают сертификат добровольно, повышают лояльность потенциальных клиентов. Декларация на пищевую продукцию – документ, который позволяет повысить продажи и прибыль компании увеличится в несколько раз. К тому же, человек, который получит сертификат, может найти новых поставщиков или принимать участие в тендерах.

Оформить сертификат не сложно. Для того, чтобы специалисты произвели проверку, стоит обратиться в соответствующую организацию. После того, как заявитель подаст заявку, специалисты попросят отобрать образцы продукции, которые будут тестироваться.

Эти образцы отправляются в лабораторию для того, чтобы специалисты могли изучить их состав и провести анализ по различным критериям. Есть определенные методики, которые одобрены государством и именно они используются в процессе тестирования.

Отдельного внимания заслуживает то, что на предприятие приезжает инспекция, которая проводит оценку по определенной схеме. После того, как все проверки пройдут и будут получены результаты, делается вывод. Если итог положительный, то оформляется сертификат или декларация.

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