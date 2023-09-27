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Общество

Социальные предприниматели Нижегородской области смогут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие

27 сентября 2023 17:16  [44] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в региональном грантовом конкурсе "Новые возможности", победители которого получат средства на развитие текущего или открытие нового социального бизнес-проекта.

Развитие социального предпринимательства в Нижегородской области ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Конкурс проводит Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) при содействии правительства региона и при поддержке официальных партнеров конкурса.

"Деятельность социальных предпринимателей является сферой, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социально-экономической политики страны и повышение качества жизни граждан. Рад отметить, что крупные предприятия и организации из года в год поддерживают такую важную отрасль экономики, как социальное предпринимательство. Благодаря поддержке не только со стороны государства, но и от крупного бизнеса социальные предприниматели получают новые возможности для развития своего проекта", - отметил и.о. министра социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Благодаря финансовой поддержке в регионе развивается сфера оказания услуг социальной направленности: помощь детям с нарушениями слуха, зрения и тяжелыми нарушениями в развитии, протезирование людей с ампутациями, трудоустройство людей с инвалидностью, помощь в транспортировке людей с ограниченными возможностями здоровья, оказание ранней помощи детям с особенностями в развитии и их семьям и т.д.

"В этом году максимальная сумма гранта составит 500 тысяч рублей. Эту сумму получит проект, набравший максимальное количество баллов. Кроме того, выделена специальная номинация "Информационные технологии в сфере социального предпринимательства". Два победителя, реализующие проекты в IT-сфере для детей и юношества и использующие современные цифровые технологии ведения бизнеса, получат по 300 тысяч рублей", - сообщила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Общий грантовый фонд конкурса за 2017-2022 годы составил 7,5 млн рублей, ежегодно к конкурсу присоединяются новые партнеры, готовые поддержать социальный бизнес в регионе. На данный момент грантовый фонд продолжает формироваться.

Оценка будет проводиться по определенным критериям, среди которых социальная необходимость проекта, целевая направленность, планируемый по итогам реализации социальный эффект, инновационность. Регистрация в интерактивном каталоге социальных практик "Навигатор социальных услуг" и вхождение в "Кластер социальных инноваций Нижегородской области" добавляют дополнительные баллы заявителю.

Для регистрации в навигаторе необходимо зайти на сайт: навигаторсп.рф, заявить о своей лучшей практике. Для участия в кластере социальных инноваций необходимо оставить заявку на странице: https://cissno52.ru/klastersp/. Участники кластера имеют возможность получить различные меры господдержки, создать совместные проекты с учетом приоритетных направлений развития экономики региона. Один участник может заявить на конкурс три разных социальных проекта.

Награждение победителей пройдет традиционно в конце декабря на торжественной церемонии подведения итогов конкурса - итоговом мероприятии ЦИСС НО.

Подать заявку можно до 15 октября на сайте ЦИСС52.РФ, в разделе "Поддержка": https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/.

Партнерами конкурса выступают Сбербанк, фонд региональных социальных программ "Наше будущее", ПАО "Ростелеком", банк ВТБ, рекламное агентство "Мост", компания "Лукойл", АО "Россельхозбанк", ООО "Свит Технолоджи" и другие.

Как сообщалось ранее, почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году. 

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Теги:
бизнес Гранты Социальные проекты
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