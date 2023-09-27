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Бизнес

МегаФон усилил мобильную инфраструктуру в двух районах Нижнего Новгорода

27 сентября 2023 17:43  [107] Бизнес

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Оценить новое качество связи смогли почти 20 тысяч нижегородцев. В результате запуска базовых станций увеличились покрытие и скорость мобильного интернета в среднем на 25%. 

Оператор построил дополнительное телеком-оборудование в Советском районе — оно улучшило покрытие в жилых комплексах "Цветы" и "Подкова", а также в домах частного сектора поселка Дубенки. Здесь же находится один из крупнейших в городе фитнес-центров с бассейном и множество магазинов.

Кроме того, новая инфраструктура связи появилась в микрорайоне Лазурный и ЖК "Окский берег" в поселке Новинки, который уже четыре года является частью Нижнего Новгорода и становится одной из самых быстроразвивающихся территорий областного центра.

"Планируя строительство новых базовых станций, мы всегда соотносим свои действия с программой развития города. Сейчас Нижний Новгород расширяет свои границы, прирастая новыми микрорайонами и мы идем в ногу с этим процессом. Для улучшения качества мобильных услуг задействованы все частотные диапазоны, в том числе наиболее эффективные для гарантированной связи в густонаселенных городских локациях LTE-1800 и LTE-2600. Они позволяют добиться максимального проникновения сотового сигнала в здания с многочисленными перегородками и даже при большой нагрузке на сеть обеспечивают скорость передачи данных до 150 Мбит/с", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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