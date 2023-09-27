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Экономика

Нижегородский Фонд развития промышленности будет сотрудничать с ФРП Республики Казахстан

27 сентября 2023 18:03  [90] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд развития промышленности Нижегородской области и Фонд развития промышленности Республики Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве на площадке международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Подписи под документом поставили директор нижегородского ФРП Илья Тихонов и руководитель ФРП Республики Казахстан Ринат Гаппаров.

"Впервые "Иннопром" состоялся в Казахстане. Для наших предприятий это перспективное направление. С начала года экспорт Нижегородской области в республику вырос. Казахстан сейчас взял курс на индустриализацию и развитие обрабатывающих производств, что дает серьезные возможности для укрепления сотрудничества. Соглашение между фондами позволит расширить спектр государственной поддержки и привлечь дополнительные инвестиции для нижегородских компаний", - отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Целью соглашения является взаимодействие и сотрудничество в области промышленной политики, а также реализация государственных программ поддержки промышленности Нижегородской области Российской Федерации и Республики Казахстан.

"Благодаря соглашению казахстанские предприятия, которые хотят локализовать производство в Нижегородской области, смогут получать у экспертов регионального фонда консультации по всем мерам поддержки. И наоборот - нашим компаниям, ведущим бизнес в Казахстане, будет всесторонне помогать местный фонд развития промышленности. Коллеги подскажут, куда можно обратиться за помощью и на какую поддержку рассчитывать. Так, например, только по одной из программ казахстанского ФРП можно получить до 4 миллиардов рублей на льготных условиях. Кроме того, мы планируем проводить совместные мероприятия, которые будут способствовать развитию кооперации и увеличению товарооборота между Нижегородской областью и Казахстаном", - сказал и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.  

Он отметил, что это первое международное соглашение, которое заключил ФРП Нижегородской области, и первое соглашение с российским региональным фондом, которое заключил ФРП Республики Казахстан.

Ринат Гаппаров пояснил, что ФРП Республики Казахстан уже поддержал ряд проектов, реализуемых в приоритетных секторах экономики, на общую сумму 202 млрд рублей.

"Мы совместно с иными институтами развития промышленности готовы осуществлять комплексное сопровождение инвестиционных проектов нижегородских предприятий", - заявил Ринат Гаппаров.

По словам Ильи Тихонова, сотрудничество с Республикой Казахстан также позволит расширить рынки сбыта, наладить кооперационные связи и выстроить логистические цепочки по поставкам комплектующих для производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

"Как следствие, взаимодействие фондов позволит привлечь дополнительные инвестиции и окажет положительное влияние на развитие экономики Нижегородской области, стимулируя ее импортозамещающий потенциал", - уточнил директор ФРП Нижегородской области.

Напомним, что подробную и актуальную информацию о программах финансирования промышленных предприятий и других действующих мерах государственной поддержки промышленности, входящих в Навигатор Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), можно получить в консультационном центре ФРП Нижегородской области по телефону: 8(831) 216-09-44 или на сайте фонда.

Как сообщалось ранее, около 200 млн рублей будет выделено нижегородскому ФРП из бюджета области.

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Теги:
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