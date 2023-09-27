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Общество

Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся пройдет в Нижегородской области

27 сентября 2023 18:48  [54] Общество

С 2 по 6 октября на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся.

В приемах граждан примут участие депутаты Государственной думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:

тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00

адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а;
e-mail: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru;

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.

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Теги:
Единая Россия Занятость и безработица
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