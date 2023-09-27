Электричество точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 28 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 28 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться по адресам: Большая Печерская, 72, 82, 84, 84а; Печёрский Съезд,18, 22, 22а, 24, 24а, 26б, 26, 30а, 30, 38а, 38; Приволжская слобода, 6.

В Советском районе с 9:00 до 14:00 свет отключат по ул. Звенигородской в домах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; в Звенигородском переулке в домах 2, 3, 4, 6, 1/6; на ул. Родниковой в домах 51, 53, 55, 55а, 56, 57.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Гончарова, 20, 22, 22а, 24, 22/1; ул. Сухопутной, 9; ул. Усиевича, 8, 10/1.также в это время электричества не будет в административном здании на ул. Шлиссельбургской, 28.

В Сормовском районе на непродолжительное время - с 9:00 до 10:00 - без света останутся жильцы многоквартирного дома на ул. Исполкома, 9.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома в микрорайоне Дарьино: ул. Карпинского, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-42, 44, 46, 48, 50; ул. Красных Зорь, 192-205, 207, 209.

В Московском районе с 9:00 до 15:00 электричество отключат на проспекте Героев в домах № 5, 9, 11, 15.

На Автозаводе с 9:00 до 15:00 без света останутся жильцы дома № 30б по Южному шоссе.