Глеб Никитин: Атомная отрасль занимает серьёзное место в экономике региона Общество

28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. С профессиональным праздником сотрудников отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Атомная промышленность играет огромную роль в жизни страны. Удалось не просто сохранить мощнейший потенциал, заложенный еще в советский период, но и приумножить его новыми аспектами и направлениями развития. Профильные научные исследования, передовые конструкторские разработки, новейшие принципы организации труда - всё это не имеет аналогов в мире и по праву считается гордостью России", - отметил Глеб Никитин.

Совместно с Госкорпорацией "Росатом" в Нижегородской области был реализован целый ряд значимых проектов.

"Большая работа была проделана по внедрению "бережливых технологий", реализации культурных и общественно значимых проектов. Неизменно серьёзное место занимает атомная отрасль в экономике региона. Хочется пожелать всем ее сотрудникам новых успехов и достижения всех намеченных целей!" - добавил Глеб Никитин.