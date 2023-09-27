Глеб Никитин: Атомная отрасль занимает серьёзное место в экономике региона

28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. С профессиональным праздником сотрудников отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Атомная промышленность играет огромную роль в жизни страны. Удалось не просто сохранить мощнейший потенциал, заложенный еще в советский период, но и приумножить его новыми аспектами и направлениями развития. Профильные научные исследования, передовые конструкторские разработки, новейшие принципы организации труда - всё это не имеет аналогов в мире и по праву считается гордостью России", - отметил Глеб Никитин.
Совместно с Госкорпорацией "Росатом" в Нижегородской области был реализован целый ряд значимых проектов.
"Большая работа была проделана по внедрению "бережливых технологий", реализации культурных и общественно значимых проектов. Неизменно серьёзное место занимает атомная отрасль в экономике региона. Хочется пожелать всем ее сотрудникам новых успехов и достижения всех намеченных целей!" - добавил Глеб Никитин.
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