Глеб Никитин: "Пожилые люди активно участвуют в общественной жизни страны и региона" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое обращение к Международному Дню пожилых людей.

"В начале октября мы отмечаем День пожилого человека. Эта дата дает нам возможность задуматься о той незаменимой роли, которую играют в жизни нашего общества люди старших поколений. Прежде всего, они являются ключом к нашему прошлому, пониманию пути нашего региона и страны в целом. Огромное количество свершений и побед – это заслуга именно наших ветеранов, они смогли столько всего создать, построить, изобрести! Общение с ними даёт удивительный опыт сопричастности к героическим подвигам прошлого, который помогает работать в настоящем.

Огромную роль пожилые люди играют и в укреплении института семьи. Большое счастье, когда с детства есть рядом с нами любящие и понимающие бабушки и дедушки. При этом нередко по современным меркам им может быть не так много лет, но куда важнее - желание участвовать в жизни своих близких, помогать им, делиться опытом и применять его на практике.

Вместе с тем пожилые люди нередко сами нуждаются в помощи. Если нет рядом родственников, то в дело включается система социальной поддержки и волонтеры. Огромное спасибо всем, кто находит время помогать и поддерживать друг друга!

Пожилые люди активно участвуют в общественной жизни страны и региона. У нас есть великолепные творческие объединения, прекрасно проявляют себя волонтеры «серебряного возраста». Вы предлагаете массу полезных идей в самых разных областях, например, в ЖКХ и благоустройстве. И у нас становится все больше механизмов, чтобы ваш голос был услышан, а проект воплотился в жизнь.

Всем людям старшего возраста желаю никогда не терять бодрости духа! Пусть здоровье позволяет вам как можно дольше оставаться активными, энергичными и позитивными! Всегда стремитесь к новым знаниям! И самое главное - пусть рядом всегда будут любящие и понимающие люди!" - сказал Глеб Никитин.