Бесплатные онлайн-курсы для пенсионеров стартуют в Нижнем Новгороде 3 октября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовал сбор заявок от пенсионеров на участие в бесплатных онлайн-курсах по различным направлениям: психологии, здоровью, творчеству, садоводству, культуре и искусству, правовой грамотности, краеведению.

Как отметили в городском департаменте социальных коммуникаций, к мероприятиям можно будет подключиться со своего смартфона или компьютера, не выходя из дома. А для тех, кто нуждается в компании, онлайн-трансляции будут организованы в соседских центрах и ТОСах.

Занятия будут проходить на онлайн-площадке "VK Звонки". Заявки на участие принимаются по номеру телефона +7 (991) 191-86-54 или на электронную почту event@anotosnn.ru.

Запись ведётся на следующие занятия:

3 октября в 14:00 – Курс "Творчество". "Правополушарная живопись. Рисуем осенний пейзаж";

11 октября в 11:00 – Курс "Красота и здоровье". "Омолаживающий самомассаж лица";

12 октября в 11:00– Курс "Полезные советы. Мастер-классы". "Серебряный блогер";

20 октября в 14:00 – Курс "Творчество". "Правополушарная живопись. Рисуем летний пейзаж";

24 октября 11:00 – Курс "Полезные советы. Мастер-классы. "Мобильная фотография с нуля".

Как добавили в департаменте, занятия пройдут в рамках стратегии "Активное долголетие" проекта "Университет старшего поколения". Их организует АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Напомним, что в настоящее время в городе работают 17 соседских центров. В настоящее время они работают по трём направлениям: "Хочу всё знать" для детей, "На волне" для молодёжи и "Университет старшего поколения" для пожилых нижегородцев.