Бесплатные онлайн-курсы для пенсионеров стартуют в Нижнем Новгороде 3 октября

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В Нижнем Новгороде стартовал сбор заявок от пенсионеров на участие в бесплатных онлайн-курсах по различным направлениям: психологии, здоровью, творчеству, садоводству, культуре и искусству, правовой грамотности, краеведению.
Как отметили в городском департаменте социальных коммуникаций, к мероприятиям можно будет подключиться со своего смартфона или компьютера, не выходя из дома. А для тех, кто нуждается в компании, онлайн-трансляции будут организованы в соседских центрах и ТОСах.
Занятия будут проходить на онлайн-площадке "VK Звонки". Заявки на участие принимаются по номеру телефона +7 (991) 191-86-54 или на электронную почту event@anotosnn.ru.
Запись ведётся на следующие занятия:
3 октября в 14:00 – Курс "Творчество". "Правополушарная живопись. Рисуем осенний пейзаж";
11 октября в 11:00 – Курс "Красота и здоровье". "Омолаживающий самомассаж лица";
12 октября в 11:00– Курс "Полезные советы. Мастер-классы". "Серебряный блогер";
20 октября в 14:00 – Курс "Творчество". "Правополушарная живопись. Рисуем летний пейзаж";
24 октября 11:00 – Курс "Полезные советы. Мастер-классы. "Мобильная фотография с нуля".
Как добавили в департаменте, занятия пройдут в рамках стратегии "Активное долголетие" проекта "Университет старшего поколения". Их организует АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".
Напомним, что в настоящее время в городе работают 17 соседских центров. В настоящее время они работают по трём направлениям: "Хочу всё знать" для детей, "На волне" для молодёжи и "Университет старшего поколения" для пожилых нижегородцев.
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