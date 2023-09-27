Нижегородцев приглашают к участию в "Дне сердца" Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в "Дне сердца".

Как сообщили в Нижегородском областном центре общественного здоровья, мероприятие пройдет 2 октября в региональном центре "Планета ЗОЖ" парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде.

В этот день нижегородцы смогут узнать о правилах сохранения здорового сердца и пройти медицинский скрининг. Медики измерят гостям артериальное давление и сатурацию крови, проверят работу сердца на кардиовизоре и рассчитают индекс массы тела. Жители региона получат консультации кардиолога, эндокринолога, невролога и терапевта. В свою очередь, специалисты вакцинальной бригады проведут иммунизацию от гриппа и ОРВИ.

Участникам мероприятия будут впервые представлены уникальные методики диагностики "Количества здоровья" и приемы восстановительной медицины.

Специалисты по спортивной медицине врачебно-физкультурного диспансера для всех желающих (при отсутствии противопоказаний) продемонстрируют возможности некоторых физиотерапевтических аппаратов и аппаратов оценки состояния организма, ручного и аппаратного массажа и кинезиологического тейпирования. Кроме того, медики проведут пациентам функциональное тестирование позвоночника и психофизиологическое тестирование «Спорт-тест». При желании гости также смогут принять участие в мастер-классах по самомассажу и ЛФК.

Центр ЗОЖ "Планета здоровья" находится в стеклянном павильоне в парке "Швейцария" (остановка "Ул. Батумская"). Акция будет проходить с 10.00 до 16.00.

Напомним, учреждение работает в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография". Национальный проект утвержден по Указу Президента России Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни".