Почему вилочные погрузчики JAC пользуются спросом?

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Сложно себе представить современные склады без использования специальной техники. Необходимой техникой считается вилочный погрузчик. Используют подобное оборудование не только на крупных и мелких складах, но и на строительных площадках, а также в промышленных комплексах.

Многие специалисты считают вилочные погрузчики универсальной техникой, потому что они могут использоваться в разных сферах и для выполнения различной работы. К примеру, с помощью погрузчика можно поднимать поддоны с грузами, а также перекладывать строительные материалы с одного места на другое. В специализированных магазинах представлено огромное количество моделей и предлагают подобную технику самые разные производители, но компания-производитель JAC заслуживает отдельного внимания.

Особенности и преимущества вилочных погрузчиков JAC

Вилочный погрузчик JAC – техника, которая действительно заслуживает внимания. С каждым годом становится все больше людей, которые выбирают именно эту фирму и считают, что они совершили правильную покупку.

Китайские погрузчики могут похвастаться отличными техническими характеристиками и уникальной технологией производства. К тому же, они стоят немного. За относительно небольшую сумму можно приобрести отличную технику с хорошими характеристиками.

Компания-производитель является собственностью государства. Именно поэтому не стоит переживать за качество, потому что каждый погрузчик проходит проверку. Если сравнивать китайскую технику с европейской, то первая ничем не уступает европейским аналогами. Какие-то параметры намного лучше.

Владельцам не стоит переживать, что возникнут проблемы с обслуживанием. В странах СНГ есть специальные сервисные центры, куда можно обратиться и приобрести запчасти или получить квалифицированную помощь в ремонте. В сервисных центрах работают специалисты, которые имеют профильное образование и опыт работы в данной сфере.

Что касается особенностей, то обратить внимание стоит на следующие:

Качественная и продуманная приборная панель. В процессе работы можно отслеживать абсолютно все параметры и регулировать их. Задняя часть оснащена габаритными огнями. Они нужны для того, чтобы обозначить погрузчик в темное время суток и эксплуатировать его без каких-либо проблем. Наличие специального контроллера. Он необходим для того, чтобы контролировать работу системы и не допускать ее перегрева. Хорошая коробка передач, которая может похвастаться продуманными показателями КПД.

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