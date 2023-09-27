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Политика

Евгении Орловой вручили удостоверение и значок депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва

28 сентября 2023 12:54  [62] Политика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Сегодня на заседании местного парламента признаны полномочий депутата городской Думы седьмого созыва Евгении Орловой, избранной по одномандатному избирательному округу №4. 

Дополнительные выборы депутата по округу №4 проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. За Евгению Орлову проголосовало 1629 избирателей (76,8%). Её кандидатура была выдвинута партией "Единая Россия". 

"Включаюсь в работу: знакомлюсь с коллегами, на округе буквально вчера обсудила с заведующими детских садов вопросы, которые требуют моей помощи, моя приемная на округе уже начала работу, жители могут обращаться по волнующим их темам", - прокомментировала Евгения Орлова. 

Справка

Орлова Евгения Александровна родилась в 1981 году. В 2003 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы в Нижнем Новгороде. Трудится финансовым директором в ООО "Торговый Дом "ХимАвто". Воспитывает двоих детей

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