Евгении Орловой вручили удостоверение и значок депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Сегодня на заседании местного парламента признаны полномочий депутата городской Думы седьмого созыва Евгении Орловой, избранной по одномандатному избирательному округу №4.

Дополнительные выборы депутата по округу №4 проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. За Евгению Орлову проголосовало 1629 избирателей (76,8%). Её кандидатура была выдвинута партией "Единая Россия".

"Включаюсь в работу: знакомлюсь с коллегами, на округе буквально вчера обсудила с заведующими детских садов вопросы, которые требуют моей помощи, моя приемная на округе уже начала работу, жители могут обращаться по волнующим их темам", - прокомментировала Евгения Орлова.

Справка

Орлова Евгения Александровна родилась в 1981 году. В 2003 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы в Нижнем Новгороде. Трудится финансовым директором в ООО "Торговый Дом "ХимАвто". Воспитывает двоих детей.