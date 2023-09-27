Как выбрать диван в гостиную?

erid: Kra23ZKFo

К выбору дивана стоит подходить серьезно и обращать внимание на многочисленные критерии. Иногда случается так, что диван идеально смотрится в торговом зале, а в интерьер гостиной он не вписывается. На сайте интернет-магазина Hoff можно приобрести качественную и практичную мебель, которая будет смотреться красиво. Однако, не стоит забывать про параметры.

Многие специалисты считают, что каждый критерий играет огромную роль, но особого внимания заслуживает именно форма. Перед тем, как отправится выбирать диван, стоит обратить внимание на размеры комнаты. Также важно определить место, где будущее приобретение будет размещено. Кто-то ставит диван около стены, а кому-то нравится, когда диван стоит в центре комнаты и является акцентным элементом.

Не лишним будет определиться с назначением изделия. К примеру, если диван будет использоваться редко, то и требования к нему будут незначительные. А вот если диван покупается для того, чтобы спать на нем ежедневно, то нужно обращать внимание на массу нюансов и подобрать модель, которая будет больше, чем рост человека, планирующего на нем спать.

Для небольших гостиных подходят прямые диваны. Такая модель будет выгодно смотреться в любом помещении. Мини-диванчики, выполненные в минималистическом стиле, идеально подходят для маленьких комнат.

Угловые диваны пользуются популярностью по той причине, что многие дизайнеры выбирают их для того, чтобы разделить комнату на зоны. К примеру, он идеально будет смотреться в квартире-студии, где нужно отделить столовую от спальни. Такая модель подойдет и для большой семьи.

В просторную комнату можно купить модульную модель. Она станет настоящим украшением. При необходимости такой диван можно собрать или прямую модель превратить в П-образную. Можно отделить несколько кресел.

Диваны полукруглой формы считаются оригинальными. Они идеально подходят для современных стилей, а также для восточного интерьера. Но, стоит отметить, что для маленького помещения такой вариант не подойдет. К тому же, прислонить диван к стене не получится. Также он не раскладывается. Такие модели выбирают владельцы загородных домов, которые хотят создать акцентный интерьер и избавиться от обыденности.

Отдельного внимания заслуживает обивка и цвет. Если в доме есть маленькие дети или хозяева любят домашних животных, то не стоит покупать маркую ткань. Желательно обратить внимание на флок или велюр. Можно приобрести диван обитый гобеленом. Все дело в том, что такую ткань легко чистить и в процессе эксплуатации не потребуется какой-то особенный уход.

Натуральная кожа хоть и пользуется популярностью, но ухаживать за ней сложно, и она быстро приходит в негодность. Модели, изготовленные из натуральной кожи, стоят дорого. Намного дешевле стоит вариант из экокожи.

Вопрос цвета не менее актуальный. Нельзя что-то советовать, т.к. у каждого человека свои вкусовые особенности. Стоит отметить, что купленный диван должен вписаться в стиль комнаты, а не сливаться с другой мебелью.

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