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Общество

Нижегородское Заксобрание одобрило дополнительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий

28 сентября 2023 13:52  [107] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 28 сентября рассмотрели внесение изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий" и в закон "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечивании подвига советского народа". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Законопроект уточняет возраст детей, имеющих право на получение ежемесячного дополнительного материального обеспечения, из семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

Так, на поддержку смогут рассчитывать дети, обучающиеся по очной форме обучения, в том числе в коммерческих образовательных организациях, до достижения ими возраста 23 лет. 

"Мы провели анализ и выявили, что в Нижегородской области количество лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", составляет 174 человека, из которых 35 человек не являются инвалидами. В соответствии с Федеральным законом право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов у них отсутствует. Также, количество участников Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников концлагерей, не являющихся инвалидами, проживающих с членами семьи, составляет 67 человек. Федеральным законом не предусмотрены указанные меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" или "Житель осажденного Сталинграда", не являющихся инвалидами. Внесенные изменения в региональный закон предоставляют указанным категориям граждан право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Данная мера социальной поддержки также предоставляется членам семей участников Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не признанных инвалидами и совместно с ними проживающих. Депутаты поддержали законопроект", - отметила председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова. 

Ранее сообщалось, что нижегородские ветераны СВО смогут бесплатно освоить новую профессию.

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Теги:
Законодательное собрание Социальные выплаты
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