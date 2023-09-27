Проблемы с регистрацией пассажиров возникли в нижегородском аэропорту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проблемы с регистрацией пассажиров возникли в нижегородском аэропорту. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, проблемы возникли из-за DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Для компенсации времени сбоя в аэропорту Нижнего Новгорода были открыты дополнительные стойки регистрации и увеличено количество сотрудников в зонах регистрации и предполетного контроля.

Пассажиры рейса авиакомпании Smartavia в соцсетях сообщали, что во время сбоя им выдавали посадочные талоны, заполненные от руки.

Как сообщает телеканал "360", работа системы Leonardo уже восстановлена. DDoS-атака была успешна отбита специалистами Ростеха. В настоящее время затруднений с регистрацией пассажиров в аэропортах нет.