Нижегородский ТРЦ "МЕГА" перешёл в собственность Газпромбанка Бизнес

Фото: vk.com/nn_mega

Газпромбанк завершил сделку по покупке площадей у шведской компании Ingka Centres. Теперь сеть из 14 торгово-развлекательных центров "МЕГА" на территории нашей страны перешла в собственность одного из крупнейших универсальных банков России. Об этом сообщает телеканал "360".

В сделку вошли здания суммарной площадью 2,3 млн кв.м, расположенные в Нижнем Новгороде, Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске,Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и в Новосибирске.

Согласно информации, сумма и детали сделки не раскрываются. По данным ИД "Коммерсант", общая стоимость торговой сети составляет 2,85 млрд $ без учёта скидки, предусмотренной для согласования продажи с правительственной комиссией.

Как прокомментировал проведённую сделку зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, она подтвердила приверженность группы принципам развития стратегически значимых активов и кадрового потенциала страны.

Стоит отметить, что до прекращения работы в РФ шведская Ingka Centres считалась крупнейшим собственником торговой недвижимости.

Напомним, нижегородский ТРЦ "МЕГА" расположен в деревне Федяково Кстовского района. В здании площадью более 130 тысяч кв.м. расположены более сотни магазинов и киосков, кафе, рестораны, а также многочисленные игровые площадки и аттракционы для детей, а ещё уличная спортивная зона, коворкинги и экостанция.