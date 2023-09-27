Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Туристический квартал создадут на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
28 сентября 2023 16:09  [47] Поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области вырастут на 3 млрд рублей
28 сентября 2023 15:27  [95] Депутаты ЗСНО внесли изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
27 сентября 2023 18:03  [278] Нижегородский Фонд развития промышленности будет сотрудничать с ФРП Республики Казахстан
27 сентября 2023 12:48  [426] Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год увеличены на 1,97 млрд рублей
26 сентября 2023 12:44  [445] Биржевые цены на бензин и дизельное топливо упали в России
25 сентября 2023 10:31  [1229] Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат
22 сентября 2023 14:26  [612] Минэнерго РФ прогнозирует снижение цен на топливо в ближайшее время
21 сентября 2023 18:59  [644] Нижегородская делегация изучила потенциал свободной экономической зоны "Гродноинвест"
20 сентября 2023 18:19  [580] ЦБ РФ возобновит выдачу льготных кредитов аграриям к концу сентября
20 сентября 2023 16:41  [579] Доходы Нижнего Новгорода исполнены на 58,9% к годовому плану
Экономика

Депутаты ЗСНО внесли изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

28 сентября 2023 15:27  [95] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты Заксобрания Нижегородской области одобрили в двух чтениях изменения в региональный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности".  

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, документ подготовил и внес на рассмотрение профильный комитет регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству.

Изменения связаны с переходом региона к цифровой модели определения размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам Нижегородской области.

"Прежние положения закона, регулировавшие определение размера платы в счет возмещения вреда от большегрузов, признаны утратившими силу. Федеральный законодатель ввел новый порядок. Теперь расчет будет производиться в автоматическом режиме с использованием федеральной государственной информационной системы выдачи специальных разрешений на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Соответственно, денежные средства будут зачисляться в доход федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов или собственников частных автомобильных дорог, в зависимости от того, какие дороги подверглись воздействию", - пояснил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области.

Напомним также, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph