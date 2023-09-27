Депутаты ЗСНО внесли изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

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Депутаты Заксобрания Нижегородской области одобрили в двух чтениях изменения в региональный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности".
Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, документ подготовил и внес на рассмотрение профильный комитет регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству.
Изменения связаны с переходом региона к цифровой модели определения размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам Нижегородской области.
"Прежние положения закона, регулировавшие определение размера платы в счет возмещения вреда от большегрузов, признаны утратившими силу. Федеральный законодатель ввел новый порядок. Теперь расчет будет производиться в автоматическом режиме с использованием федеральной государственной информационной системы выдачи специальных разрешений на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Соответственно, денежные средства будут зачисляться в доход федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов или собственников частных автомобильных дорог, в зависимости от того, какие дороги подверглись воздействию", - пояснил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
Ранее сообщалось, что строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области.
Напомним также, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.
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