Детскую поликлинику №22 в Верхних Печёрах капитально отремонтировали Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В филиале №2 детской поликлиники №22 Нижнего Новгорода, расположенной на улице Лопатина, 2, завершился капитальный ремонт. Как сообщили в региональном Минздраве, работы проводились в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Нижегородской области",

В ходе ремонта в кабинетах приёма педиатров заменены системы отопления и водоснабжения, установлена новая сантехника, обновлены пол и потолки, а также появилось новое освещение.

Физиотерапевтический кабинет оборудовали современными индивидуальными кабинками для проведения процедур.

На проведение работ из областного бюджета было выделено около 3 млн рублей.

Стоит отметить, что косметический ремонт во всех подразделениях детской поликлиники №22 выполнен в единой цветовой гамме.

Главный врач медучреждения Марина Антонова рассказала, что в филиале №2 поликлиники работают 10 педиатрических участков. За здоровьем маленьких пациентов следят ЛОР-врач, хирург, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог.

Помимо физиотерапевтического, здесь есть массажный и прививочно-процедурный кабинеты. В филиале проводится ЭКГ и УЗИ-диагностика, а местная лаборатория ведёт забор анализов.

А в рамках нацпроекта "Здравоохранение" сюда приобретена новая медицинская техника: диагностическая ультразвуковая система, рентгенодиагностический комплекс и эндоскопическая система.

Филиал №2 обслуживает около 10 тысяч юных жителей Верхних Печёр.

"Главной задачей, которую мы ставили перед собой, начиная капремонт, являлось создание максимально комфортных условий пребывания детей в стенах учреждения, ведь даже цвет стен и освещение влияет на настроение. Я считаю, что свою задачу мы выполнили, и сегодня обновлённые пространства создают позитивное настроение не только детям и родителям, но и сотрудникам поликлиники", – отметила Марина Антонова.