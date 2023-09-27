"Волгаэнерго" направила почти 200 млн рублей на повышение качества горячей воды в Автозаводском районе в 2023 году Экономика

Почти 200 млн рублей направила ГК "Волгаэнерго" в этом году на повышение качества горячего водоснабжения. По результатам проведенных мероприятий удалось снизить количество обращений жителей на качество воды в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

На сегодняшний день в Автозаводском районе функционирует однотрубная система горячего водоснабжения, которая была проложена еще при строительстве района в 50-х годах прошлого века. Ее особенностью является отсутствие циркуляции, которая приводит к образованию тупиковых участков и создает застой горячей воды в трубах, что в свою очередь влияет на запах воды, поступающей автозаводцам.

Компания "Волгаэнерго" продолжает реализовывать мероприятия по модернизации системы горячего водоснабжения, включающие переход части кварталов на двухтрубную схему с подающими и циркуляционными трубопроводами и строительством тепло-насосных станций с обязательной установкой в них теплообменного оборудования.

В течение четырёх лет силами "Волгаэнерго" была произведена реконструкция системы горячего водоснабжения восьми тепловых насосных станций. В них было установлено новое теплотехническое оборудование и построены дополнительные циркуляционные трубопроводы.

Для повышения качества воды в этом году на Автозаводской ТЭЦ была введена в эксплуатацию установка подщелачивания. Она позволяет поддерживать оптимальный водно-химический режим горячей воды в пределах норматива, в целях предотвращения развития жизнедеятельности бактерий, способствующих вызывать запах воды.

В летний период для повышения качества горячего водоснабжения компанией дополнительно проводились промывки трубопроводов квартальных сетей ГВС и вводов в многоквартирные дома, а в 32 точках района предприятие осуществляло круглосуточную промывку тупиковых участков. На Автозаводской ТЭЦ был введен дополнительный контроль качества отпускаемой горячий воды. Кроме того, на АТЭЦ велась работа по подбору комплексоната (ингибиторная обработка воды) с целью улучшения качества горячей воды в период паводка и летний период цветения исходной (речной) воды.

В настоящее время "Волгаэнерго" продолжает работы по реконструкции системы горячего водоснабжения, подаваемой от тепловой насосной станции №12 и строительство здания новой станции "ТНС СГ-1", от которой в 2024 году планируется построить циркуляционные трубопроводы для 41 многоквартирного жилого дома и шести социально значимых объектов.

Всего в рамках утверждённой дорожной карты "Волгаэнерго" в период до 2027 года планирует строительство четырёх новых насосных станций. Выполнение общего плана работ приведёт к улучшению качества водоснабжения в 216 домах и 35 социально значимых объектах. Модернизация системы позволит ликвидировать застойные участки и обеспечить в круглогодичном режиме автозаводцев качественной горячей водой.

"В нашей компании ведется полномасштабная работа, которая направлена на повышение качества воды в Автозаводском районе. Мы наращиваем темпы. В этом году мы произвели большой объём ремонтных и строительных работ, потратив на модернизацию системы горячего водоснабжения в общей сложности почти 200 млн рублей", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что ГК "Волгаэнерго" снабжает горячей водой Автозаводский и часть Ленинского районов Нижнего Новгорода, в которых проживает более 400 тысяч человек, находится 1500 домов и 200 социальных объектов.