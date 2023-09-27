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Общество

ЗСНО утвердило новые почетные звания для работников сфер ЖКХ, АПК и строительства

28 сентября 2023 18:23  [101] Общество

В Законодательном Собрании Нижегородской области в ходе заседания 28 сентября определили перечень новых званий для работников сфер ЖКХ, АПК и строительства.

Для всех званий требования к кандидатам одинаковые:

1) наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере;

2) наличие стажа работы в соответствующей отрасли на территории Нижегородской области не менее 15 лет;

3) наличие наград Нижегородской области, установленных региональным законом "О наградах и премиях Нижегородской области" или наград и поощрений органов государственной власти региона или наград муниципальных образований Нижегородской области;

4) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

5) отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.

Кроме того, необходимо ходатайство о присвоении указанных званий. Оно должно быть инициировано коллективами организаций, в которых работают кандидаты на присвоение звания. Ходатайство подписывается руководителями организаций.

Ходатайства о присвоении званий могут быть инициированы также губернатором Нижегородской области, председателем Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области, органами местного самоуправления городских и муниципальных округов Нижегородской области, руководителями общественных организаций.

Удостоенные звания получат нагрудный знак и удостоверение к нему.

Справка

Кто может претендовать на получение звания:

Звание "Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области" присваивается руководителям, специалистам и работникам зарегистрированных на территории Нижегородской области организаций, осуществляющих производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. Законопроект касается также рыбоводных хозяйств, научных и образовательных организаций, глав, членов и работников крестьянских хозяйств, а также работников, осуществляющих производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию индивидуальным предпринимателям. Звание вручается за личные заслуги и значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства, повышение культуры земледелия, обеспечение населения высококачественной сельскохозяйственной продукцией. А также за вклад в развитие отраслей пищевой промышленности, потребительской кооперации, улучшение качества и расширение ассортимента продукции, подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

Звание "Заслуженный строитель Нижегородской области" присваивается высококвалифицированным рабочим, а также инженерно-техническим и другим работникам строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, организаций строительства и ремонта дорог за заслуги в отрасли строительства, разработке, внедрении и применении новых строительных технологий и материалов, в производстве высококачественных строительных материалов, в подготовке квалифицированных кадров для строительной промышленности и проработавшим в отрасли.

Звание "Заслуженный архитектор Нижегородской области" присваивается архитекторам, внесшим значительный вклад в развитие архитектуры, проектирования и возведения уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений, реставрацию памятников культуры, сохранение архитектурного наследия на территории региона, подготовку квалифицированных кадров в области архитектуры.

Звание "Заслуженный работник энергетического комплекса Нижегородской области" планируется присваивать руководителям, специалистам и работникам предприятий энергетического комплекса, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам автономных государственных и муниципальных учреждений за заслуги в развитии энергетики, обеспечении качества и надежности энергоснабжения, повышении энергетической эффективности и энергосбережении, внедрении новой техники и технологий в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" планируется присваивать руководителям, специалистам и работникам предприятий жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальным предпринимателям, руководителям органов управления товариществ собственников жилья, иных некоммерческих объединений граждан в жилищной сфере, председателям советов многоквартирных домов, сотрудникам автономных государственных и муниципальных учреждений за заслуги в организации устойчивого и качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Нижегородской области, повышении качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг, обеспечении надлежащего содержания жилищного фонда, обеспечении своевременного и качественного ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечении благоустройства территории населенных пунктов.

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Теги:
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