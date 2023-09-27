Павел Солодкий переизбран председателем нижегородского отделения "Деловой России" Общество

Фото: Кира Мишина

Сегодня прошло отчетно-выборное собрание Нижегородского регионального отделения "Деловой России".

В ходе мероприятия и.о. замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что между правительством региона и нижегородским отделением "Деловой России" выстроено конструктивное сотрудничество.

"Эта коммуникация важна для бизнеса, потому что позволяет ему ставить нам задачи, получать решения от власти. И очень важна для нас, потому что мы заинтересованы в том, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно и помогал нам развивать регион", - подчеркнул он.

Председатель отделения Павел Солодкий представил собравшимся отчет о работе отделения за 2020-2023 годы. Он же был единогласно переизбран на новый председательский срок. В Совет отделения помимо старейшин Правления вошли еще 4 человека из активных членов отделения.

Также на собрании были представлены новые члены организации. За 3 года по количеству членов отделение выросло на 50%. В организацию вступило более 113 новых членов.

Кроме того, кандидатуру Павла Солодкого предложили выдвинуть на третий срок как Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области.

Напомним, Павел Солодкий возглавил Нижегородское представительство Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в 2001 году.

Уполномоченным по правам предпринимателей в Нижегородской области он стал в декабре 2013 года.