Артем Кавинов: "Вижу, как наша поддержка заряжает и помогает приближать Победу" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ Артем Кавинов вернулся из очередной командировки на Донбасс. В составе очередного гуманитарного конвоя из Нижегородской области привезли военнослужащим необходимую технику, а жителям – продукты питания и средства гигиены.

"Ровно три недели, а пролетели как один день. Работал на закрепленных от партии в ЛНР территориях: Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. С нашими бойцами - под Артемовском в ДНР", - рассказал он.

Артем Кавинов встретился с жителями, посетил несколько гуманитарных центров, госпиталей. Так, в Рубежном он передал стиральную машину для бойцов и мирных нуждающихся, в госпиталь - средства гигиены, кондитерские изделия, в гуманитарный центр - детские игрушки «Дети – детям», одежду для малышей.

"На встрече с жителями в приграничных селах в один из домов культуры, как и обещали, привезли профессиональную беспроводную музыкальную колонку для полноценной работы на улице. В другом большом селе в ДК появилась детская литература в местную библиотеку", - отметил Артем Кавинов.

Депутат также посетил гуманитарный центр в Лисичанске "КлевЕR" (проект партии "Единая Россия" и медиахолдинга "Readovka"). В соответствии с обещаниями сюда доставлены стеллажи для размещения книг и игрушек, самокаты, веломотоциклы, кондитерские изделия.

"В Северодонецке заехал в восстановленный строительный колледж, где готовят наиболее востребованных для республики специалистов этого направления. Посетили школу и детский сад после долгожданного капитального ремонта. Стремительно меняется город", - добавил Артем Кавинов.

Кроме того, Артем Кавинов встретился с бойцами под Артемовском, где вручил им очередные боевые награды.

"Горячее направление, сложные задачи, мужество, стойкость - командиры и солдаты в одном окопе, с одним котелком. Всего более четырехсот нижегородцев. Восемь месяцев рядом", - рассказал он.

"Кто следит за событиями на этом участке СВО, понимает, что сегодня представляют из себя "бахмутские". Было экстренное обращение от командования на главу Нижнего Новгорода помочь с "серьезной техникой", оптикой, камерами, специальными дополнительными системами, аккумуляторами и пультами управления. Меньше недели понадобилось главе города Юрию Шалабаеву для того, чтобы найти все необходимое и доставить в Нижний. Через три дня два полноценных комплекса были у ребят на передовой", - отметил Артем Кавинов.

Кроме того, депутат передал бойцам именные посылки, традиционные борские сладости от "Колибри", автозапчасти, а также посетил прифронтовой госпиталь.

"Отличное начинание было от нижегородского Детского фонда помогать ребятне "красной зоны" в ЛНР. Есть последователи. Рад, что и мои не остались в стороне. На этот раз вся бытовая и музыкальная техника, стеллажи от них. Общий объем средств на этот нижегородский гуманитарный конвой - более 7 миллионов 100 тысяч рублей. Огромное спасибо всем!" - отметил в заключение Артем Кавинов.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

В приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. Также на базе общественных приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи.