Депутаты ЗС НО обсудили эффективность использования государственного имущества Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в рамках "Правительственного часа" обсудили эффективность использования государственного имущества региона.

"С начала 2018 года мы существенно активизировали работу с должниками по аренде земли и нежилого фонда. Это помогло увеличить поступления доходов в бюджет за счет сокращения просроченной задолженности. У нас получилось исключить из структуры текущей задолженности наиболее крупных должников, и средняя сумма задолженности по претензиям сократилась почти в 2 раза" - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Благодаря повышению платежной дисциплины арендаторов, изменилась структура задолженности по аренде земли областной собственности и неразграниченной на территории Нижнего Новгорода. По итогам 2022 года текущая задолженность сократилась на 25 %. Вместе с тем, за счет активизации работы министерства по взысканию долгов в судебном порядке возвращённая задолженность по аренде земли возросла более чем в 2 раза.

Также участники заседания отметили работу Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Общий объем инвестиций по проектам, одобренным на заседаниях Совета в 2022 году, составил более 7 млрд рублей, по итогам реализации проектов планируется создание порядка 990 рабочих мест.

"Результаты проведенных работ, которые мы сегодня увидели радуют. В среднем на 104-105% увеличился доход, приняты новые полезные законы, не без участия регионального парламента. Кроме того, впечатляет работа по контролю задолженности и своевременной уплате арендной платы за землю. Особенно хотел бы выделить результаты выделения земельных участков для многодетных семей. По итогам 2022 года было выделено 854 участка. Это самое большое количество предоставления земельных участков многодетным семьям с 2015 года", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

СПРАВКА:

Доход от управления и распоряжения государственной собственностью Нижегородской области в консолидированный бюджет региона составил 2,6 млрд рублей, годовое плановое задание исполнено почти на 105%. В течение 2022 года в бюджет Нижегородской области от управления областной собственностью поступило 1,4 млрд рублей, что составило 104 % от уточненного годового планового задания. При этом, в соответствии с региональным законом "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" итоговый увеличенный годовой план по доходам от использования государственной собственности Нижегородской области установлен в размере 1,3 млрд рублей. Первоначальный составлял 456 млн рублей. Плановое задание увеличено на 914 млн рублей, или на 200%.

Как было отмечено в ходе заседания, значительный объем поступлений получен по доходам от аренды земли областной собственности – 237 млн рублей. Годовое задание исполнено на 112%. Поступления средств от инвесторов, осуществляющих строительство коммерческих объектов, за исключением жилья, составили 49 млн рублей – 219% от годового плана.