Олег Лавричев: "Старшее поколение – наша опора и та основа, которая позволяет нам двигаться вперед!" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем пожилого человека.

"1 октября мы отмечаем по-настоящему теплый и добрый праздник – День пожилого человека. В нем заложены почтение и уважение к долголетию и мудрости представителей старшего поколения, искренняя благодарность за их трудовой вклад в общее благополучие.

Этот день символизирует единство и связь поколений. Младшие – ценят знания, жизненный и профессиональный опыт, которыми щедро делятся наши уважаемые старшие. Их добрые и сильные сердца дарят нам заботу, понимание и терпимость. Их искренняя любовь к Отечеству служит примером для молодежи.

Безусловно, старшее поколение – наша опора и та основа, которая позволяет нам двигаться вперед! Поддерживать наших близких, улучшать условия их жизни и помогать – самое малое из того, что мы можем делать для них в знак признательности.

Пусть этот праздничный день пройдет для вас и ваших семей в атмосфере радости, мира и гармонии! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, оптимизма, исполнения заветных желаний, достатка и благополучия!" - сказал Олег Лавричев.