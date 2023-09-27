Предварительные итоги муниципальных выборов
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 октября 2023 09:45  [78] Олег Лавричев: "Старшее поколение – наша опора и та основа, которая позволяет нам двигаться вперед!"
01 октября 2023 09:20  [97] Юрий Шалабаев: "Спасибо всем людям серебряного и золотого возраста за участие в патриотическом воспитании нашей молодежи"
01 октября 2023 09:00  [101] Глеб Никитин: "Пожилые люди активно участвуют в общественной жизни страны и региона"
30 сентября 2023 17:53  [295] Исторический онлайн-квиз с Харцызском, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией, прошел в Штабе общественной поддержки
30 сентября 2023 16:38  [288] Патриотический арт-объект открыли в Нижнем Новгороде в День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
30 сентября 2023 15:17  [246] Молодежь Нижнего Новгорода может принять участие в конкурсе "Гимн России понятными словами"
30 сентября 2023 12:54  [279] Второй этап общероссийской акции "Призывник" пройдет в Нижегородской области
30 сентября 2023 12:03  [306] Древнюю маску нашли во время археологических раскопок в Городце
30 сентября 2023 11:00  [333] Олег Пикунов рассказал о роли саундтрека в кинематографе участникам окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV
30 сентября 2023 09:15  [364] Нижегородский Дом народного единства принял участие во всероссийской акции "Одна страна, одна семья, одна Россия!"
Общество

Олег Лавричев: "Старшее поколение – наша опора и та основа, которая позволяет нам двигаться вперед!"

01 октября 2023 09:45  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем пожилого человека.

"1 октября мы отмечаем по-настоящему теплый и добрый праздник – День пожилого человека. В нем заложены почтение и уважение к долголетию и мудрости представителей старшего поколения, искренняя благодарность за их трудовой вклад в общее благополучие.

Этот день символизирует единство и связь поколений. Младшие – ценят знания, жизненный и профессиональный опыт, которыми щедро делятся наши уважаемые старшие. Их добрые и сильные сердца дарят нам заботу, понимание и терпимость. Их искренняя любовь к Отечеству служит примером для молодежи.

Безусловно, старшее поколение – наша опора и та основа, которая позволяет нам двигаться вперед! Поддерживать наших близких, улучшать условия их жизни и помогать – самое малое из того, что мы можем делать для них в знак признательности.

Пусть этот праздничный день пройдет для вас и ваших семей в атмосфере радости, мира и гармонии! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, оптимизма, исполнения заветных желаний, достатка и благополучия!" - сказал Олег Лавричев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Пенсионеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph