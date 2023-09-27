ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд" Общество

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") начинает прием работ на традиционный конкурс детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд".

В Нижегородской области конкурс проводится уже в седьмой раз, с 2017 года. В разные годы юные художники рисовали животных, птиц, редкие растения и речных обитателей родного края. В этом году тема работ – "Лесные просторы Нижегородской области".

Конкурс проводится с 1 по 27 октября 2023 года, работы принимаются от учащихся 1-4 классов в школах города Кстово и Кстовского муниципального округа. Авторы лучших рисунков получат приглашение на детское представление. Информация о дате, времени и месте представления будет сообщена представителям образовательных учреждений (участников) конкурса.

Справка

Конкурс "Чистый взгляд" проводится компанией "ЛУКОЙЛ" в регионах деятельности более десяти лет. Это экологический проект, который не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их бережно относиться к природе.