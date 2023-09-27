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Политика

Евгений Люлин: "От того, как будет выстроена работа с молодежью зависит будущее Нижегородской области и всей страны"

29 сентября 2023 11:08  [103] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Перми состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, посвященное вопросам патриотического воспитания молодежи. В его работе принял участие координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Состоялся предметный и очень профессиональный разговор, в котором приняли участие представители администрации Президента РФ, Правительства РФ, Росмолодежи, руководители ДОСААФ, общества "Знание", молодежных общественных организаций. Мы вместе разобрали все направления работы. Такие встречи помогают по-новому взглянуть на организацию патриотического воспитания", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

По его словам, участники мероприятия высоко оценили нижегородский опыт работы с молодежью. "В Нижегородской области создана развитая инфраструктура для проведения в жизнь молодежной политики: имеется мощный имущественный комплекс, создаются новые молодежные центры, оказываются все виды поддержки, - отметил спикер регионального парламента. – В настоящее время активно заявляют о себе новые молодежные организации. Например, "Движение первых".

"Все понимают, что региону и стране сегодня очень нужны молодые специалисты и патриоты, готовые работать на благо родного края. Сами по себе такие задачи не решаются. От того, как будет выстроена работа с молодежью, по большому счету, зависит как будет развиваться Нижегородская область и вся Россия", - подчеркнул Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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