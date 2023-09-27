"Волгаэнерго" запустила телеграм-канал для работы с обращениями граждан

Фото: ГК “Волгаэнерго”
29 сентября ГК "Волгаэнерго" запустила телеграмм-канал "Оператор теплосетей. Автозаводский район". Ссылка: https://t.me/operatorTC_NN.
Канал создан для оперативного реагирования сотрудников компании на возникающие у жителей вопросы, которые связаны с обеспечением горячей водой и теплом жилых домов и социальных объектов Автозаводского района. Также там будет размещаться информация о любых отключениях на тепловых сетях.
"Подписавшись на наш канал, каждый сможет направить свой вопрос и оперативно получить ответ. Сотрудники будут работать в ежедневном режиме, без выходных. Для нас важно, чтобы каждый вопрос был решен", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.
Напомним, у "Волгаэнерго" есть телеграм-канал и группа Вконтакте "Автозавод: контроль за качеством воды". Ссылки: https://t.me/avtozavodwater и vk.com/club221411113.
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