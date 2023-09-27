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Общество

Более 830 нижегородцев подцепили клещей на прошлой неделе

29 сентября 2023 12:06  [42] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает вести оперативный мониторинг активности клещей, которая пока не снижается.

Так, на 28 сентября в медучреждения с укусами обратились 10369 человек (+836 за неделю). В настоящее время уровень укусов клещами на 22% выше, чем в прошлом году, но на 2,8% меньше среднемноголетних значений.

С начала сезона наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (1110, +273 за неделю), Ленинском (640, +102) и Советском (571, +42), в Дзержинске (533, +34), а также в Павловском (608, +76) районе.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (31%), на садово-огородных участках (23%), в лесу (21%), на придомовых территориях (7%), на кладбищах (2%).

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 928 детей и 71 взрослый.

Согласно информации, лабораторно исследовано 10104 клеща, около 15,9% из них являлись носителями различных заболеваний: 37 - вируса клещевого энцефалита, 1213 - иксодового клещевого боррелиоза, 328 - анаплазмой, 29 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 2 случая связаны с употреблением сырого козьего молока; 101 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (+5 за неделю), один случай моноцитарного эрлихиоза.

Кроме того, на прошлой неделе был зафиксирован первый за сезон случай заражения гранулоцитарным анаплазмозом.

Напомним, что акарицидные обработки проведены на площади более 4180 га.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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