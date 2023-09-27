Проект студенческих объединений НГЛУ "КультактивНО" познакомит молодежь с традициями и культурой русской глубинки Общество

Авторы проекта считают, что искусство должно решать не только эстетические задачи, но и важные актуальные проблемы общества Фото: пресс-служба НГЛУ

Стартовал новый проект творческих объединений НГЛУ им.Н.А.Добролюбова - культурно-просветительская программа "КультактивНО". Программа представляет собой творческий арт-марафон, состоящий из цикла концертов студенческих объединений Нижегородской области в таких городах как Киров, Городец, Чебоксары, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Дзержинск и Бор.



"Все концерты несут идею популяризации традиционных культурных ценностей как среди творческих коллективов, так и среди широкой молодежной аудитории, - говорит ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Исторически "КультактивНО" продолжает линию проекта "Культурный регион" Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, в рамках которого уже прошли концерты в городах Нижегородской области. Из года в год студенты НГЛУ им.Н.А.Добролюбова становятся победителями Всероссийского конкурса грантовых проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты". В 2023 году НГЛУ одобрена рекордная сумма грантовой поддержки по итогам этого конкурса: наш университет вошел в шортлист ТОП-15 образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, получивших максимальную сумму субсидии, стал абсолютным лидером в регионе и одним из лидеров (ТОП – 20) в общероссийском зачете по количеству авторизованных проектов".

Проект "КультактивНО" расширяет географию и теперь студенческие творческие коллективы имеют возможность выступить на лучших площадках городов Поволжья. Участники проекта в этом году - Академический хор НГЛУ, Фольклорно-этнографический ансамбль НГЛУ "Синий лен", Театр "ЛГУН", танцевальные коллектив "L-dance", хореографический коллектив "Flunningo" в содружестве и с наставнической поддержкой со стороны преподавателей и студентов профильных вузов и сузов Нижегородской области.



"Автор идеи проекта - экс-президент Народного коллектива России Академического Хора НГЛУ, директор Центра развития образовательных программ Института непрерывного образования НГЛУ - Артём Шишко. Мы считаем, что искусство должно решать не только эстетические задачи, но и важные актуальные проблемы общества, - говорит художественный руководитель Народного коллектива России, Академического хора НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, лауреат международных конкурсов Максим Иванов. - Именно поэтому помимо концертных выступлений мы проводим семинары и круглые столы с молодёжью малых городов с целью выявления наиболее важных на их взгляд социальных проблем - сквозь призму культуры и искусства. Особое внимание на данных семинарах будет посвящено влиянию культуры и искусства на развитие личности и государства. Наш проект создан для того, чтобы показать истинные русские культурные ценности, чтобы никто не мог "отменить" российскую культуру и наши традиции! Одной из важнейших задач проекта станет знакомство студенческой молодежи с традициями и культурой русской "глубинки".



В рамках проекта "КультактивНО" первым в путешествия по России отправляется Хор НГЛУ – коллектив выступит на концертных площадках Кирова, Городца, Чебоксар, Дзержинска и Бора.