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Культура и отдых

Музыка — средство от слез: "Ростелеком" провел предпоказ сериала "Плакса"

29 сентября 2023 14:30  [100] Культура и отдых

erid: Kra23uahF

"Ростелеком" организовал предпоказ первого эпизода восьмисерийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) для педагогов нижегородских школ и студентов Мининского университета. Киносеанс в культурном пространстве DKRT прошел на два дня раньше официальной премьеры в видеосервисе Wink.

"Ростелеком" анонсировал Wink в 2018 году. За пять лет платформа технологически эволюционировала. Теперь ее будет сопровождать искусственный интеллект. Уже тестируется услуга, которая позволяет "заглянуть за кадр": узнать, какая музыка звучит в моменте, во что одеты герои и что они едят. Нижегородская область — в лидерах по числу подписчиков онлайн-сервиса. Поклонники ценят Wink за огромный выбор телеканалов, возможность смотреть контент нескольких онлайн-кинотеатров и за эксклюзивные сериалы в линейке Wink Originals, которые компания сама производит. В этом ряду — "Плакса", - рассказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров.

"Плакса" — совместное производство компании "Руки вверх Продакшн", видеосервиса Wink и телеканала СТС. Генеральным продюсером сериала выступил фронтмен группы "Руки вверх" Сергей Жуков, а его дочь Ника исполнила в фильме главную роль.

По сюжету москвичка Маша вместе с семьей переезжает в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке ей непросто смириться с порядками провинциальной школы, где одноклассники над ней издеваются, а учителя не обращают на это внимания. Справиться с проблемами девочке помогает музыка.

Сериал представил специальный гость кинопоказа — один из создателей проекта Вадим Бакунев. Он рассказал, что тема буллинга всегда актуальна и каждому поколению необходимо напоминать об этом.

"Мы сделали ставку на подростковое кино. Наша история — для школьников, педагогов и родителей. Мы хотели посадить всех “на один диван”, чтобы взрослые увидели своих детей в сложных ситуациях, а ребята нашли способы решения проблемы. Надеемся, музыка объединит обе зрительские аудитории за одним экраном", - отметил сценарист и креативный продюсер сериала "Плакса" Вадим Бакунев.

Музыка в фильме занимает особое место. Нежность подросткового возраста, первая влюбленность, внутренний мир героини раскрываются через прекрасные клипы. Для проекта было написано 14 композиций. В каждой серии прозвучит по одному-два трека. По завершении сериала выйдет альбом со всеми песнями.

Создатели "Плаксы" запустили еще один проект янеплакса.рф в защиту детей от насилия. Любой, кто стал жертвой или свидетелем буллинга, может обратиться к экспертам за психологической, юридической и другой помощью.

Первый эпизод музыкальной драмы "Плакса" доступен на платформе Wink с 28 сентября, последующие серии будут выходить в видеосервисе еженедельно по четвергам.

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Теги:
Кинематограф Музыка Ростелеком
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