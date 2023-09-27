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Общество

Третья Международная научно-практическая конференция по антитеррористической защищенности проходит в НГЛУ

29 сентября 2023 15:00  [71] Общество
Фото: НГЛУ им. Добролюбова. Участники конференции отметили, что когнитивные угрозы стоят во главе угла широкомасштабного информационно-политического и понятийного противостояния, которое ведется в отношении России

Фото: НГЛУ им. Добролюбова. Участники конференции отметили, что когнитивные угрозы стоят во главе угла широкомасштабного информационно-политического и понятийного противостояния, которое ведется в отношении России

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова прошла торжественная церемония открытия конференции, на которой собрались единомышленники, выступающие единым фронтом и говорящие твердое "НЕТ" терроризму, деструктивным социальным проявлениям и уверенное "ДА" диалогу в направлении достижения гармонии и продуктивного взаимодействия в мультикультурной молодежной среде.

От имени ректора НГЛУ профессора Жанны Никоновой, которая в эти дни представляет образовательный потенциал на форуме ректоров России и Китая в городе Харбине Китайской Народной Республики, слово было предоставлено первому проректору -  проректору по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ, кандидату филологических наук, доценту Анне Гороховой.

Она отметила, что Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова имеет честь выступить инициатором и в третий раз принимать научно-практическую площадку профильной коммуникации — "Антитеррористическая защищенность и когнитивная оборона: основа безопасности детей и молодежи".

"Неслучайна интеграция в тематическое поле конференции в текущем году концепта "когнитивной обороны", ведь угрозы интеллектуального и психоэмоционального толка сегодня представляют для нашего государства и его граждан смыслы информационного поля, в высшей степени деструктивно воздействующие на сознание людей и разрушающие их представления о традиционных ценностных ориентирах и общепринятых морально-этических нормах, - сказала Анна Горохова. - Именно когнитивные угрозы стоят во главе угла широкомасштабного информационно-политического и понятийного противостояния, которое ведется в отношении России и затрагивает работу с интерпретативной и ментальной культурой населения, которое должно быть готово дать грамотный и взвешенный отпор мультинаправленным манипулятивным стратегиям, сфабрикованным фактологическим данным, многочисленным фейкам и вбросам, чтобы сохранить стойкость позиции и уверенность в завтрашнем дне. Первой и главной мишенью в подобной борьбе выступает молодежь", - подчеркнула она.

Также перед участниками конференции выступили и почетные гости университета: начальник Центра по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел России по Нижегородской области, полковник полиции Дмитрий Прошин; заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Нижнего Новгорода, полковник полиции Владислав Скотин; заместитель председателя общественного совета при главном управлении МВД РФ по Нижегородской области, почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Остроумов.

Сотрудник аппарата антитеррористической комиссии Нижегородской области, заведующая сектором координации и информационного сопровождения антитеррористической деятельности отдела Антитеррористической комиссии департамента региональной безопасности Нижегородской области Наталья Большакова представила участникам конференции проект "Герой нашего времени". Собравшиеся посмотрели фрагмент патриотико-художественного фильма "Время выбрало нас", созданного в рамках проекта "Герой нашего времени", в котором рассказывалось о деятельности ветерана боевых действий, Кавалера ордена мужества Алексея Трофимова. В завершении он исполнил несколько популярных песен и произведений собственного сочинения.

Также в ходе торжественной церемонии открытия конференции прозвучала композиция "Офицеры" в исполнении композитора, вокалиста, лауреата международных конкурсов, начальника Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ, члена Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду Олега Пикунова.

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