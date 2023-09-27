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Общество

Ветераны АПЗ побывали на очередной смене в парк-отеле "Морозовский"

29 сентября 2023 15:32  [125] Общество
Фото: Наталья Глазунова

Фото: Наталья Глазунова

Очередная группа ветеранов Арзамасского приборостроительного завода побывала на смене в парк-отеле "Морозовский", сообщили в пресс-службе предприятия.

В этот раз по льготным путевкам на отдых отправились 25 бывших работников АПЗ. 

В заводском парк-отеле к услугам ветеранов были доступны медицинские процедуры, интересный досуг, прогулки на свежем воздухе, отличное питание. 

"Это сказка! День начинаем с гимнастики, лечиться бежим с удовольствием. В столовой не повара, а волшебники. Благодарю руководство завода за возможность отдохнуть здесь", - сказала ветеран АПЗ Валентина Зименкова. 

Путевки на 10 дней обходятся заводским ветеранам всего за 10% от общей стоимости. Предоставляются они тем, кто имеет непрерывный стаж на предприятии не менее 15 лет и выходит с АПЗ на заслуженный отдых.

Для всех отдыхающих "Морозовского" также был организован концерт хора ветеранов АПЗ "Легенда". Зрители приветствовали гостей бурными аплодисментами и подпевали во время выступления.

"Ветераны с большим удовольствием отдыхают в парк-отеле "Морозовский". Мы уже организовывали смены в феврале, марте и апреле. В этот раз решили предоставить путевки тем, кто никогда не бывал здесь или отдыхал очень давно. Сегодня приехала лично навестить наших ветеранов, узнать, как они устроились", - рассказала председатель Совета ветеранов АПЗ Татьяна Сухарева.

Ранее сообщалось, что церемония посвящения в приборостроители прошла в музее истории АПЗ.

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Теги:
АПЗ
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