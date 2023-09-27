Грантополучатель Эн+ готовит торжественное открытие экологической тропы Общество

Работа над проектом "Тайны реки Левинки", который получил грантовую поддержку Эн+, выходят на финишную прямую. В октябре состоится торжественное открытие благоустроенной экологической тропы протяженностью 1 километр.

Началась работа над проектом в июне. Тогда победителем ежегодного грантового конкурса Эн+ - общественной организацией "КЭЦ" - была подготовлена картосхема с указанием всех объектов и элементов оформления, которые будут установлены на маршруте. Были подготовлены правила выгула животных и кормления уток, которые обосновались на Левинке. Организаторы определили видовые площадки, места установки информационных стендов, указателей, арт-объектов и домиков для насекомых.

Следующим этапом стала очистка берега реки Левинки вдоль экотропы. В результате было собрано и вывезено более 40 мешков мусора. В июле и августе для всех желающих прошли мастер-классы по изготовлению домиков для насекомых, в которых приняло участие более 30 человек. В результате было установлено 12 домиков для насекомых, все они сделаны из природных материалов. В благоустройстве берега реки также приняли участие учителя и школьники учебных учреждений Московского района.

В сентябре экоактивисты высадили около 300 многолетних цветов и растений для дендрария. Также все желающие могли принять участие в плэнере и мастер-классе по росписи спилов деревьев. Все созданные работы будут представлены на выставке в день открытия экотропы.

"Перед торжественным открытием мы обустроим тропу красивой входной аркой. Установим пять арт-объектов из дерева в виде кашпо, пять информационных пней о Левинке и ее обитателях, а также указатели: река Левинка, соловьиная роща, дендрарий, утиный берег, липовая аллея, березовая роща", - рассказала координатор проекта Елена Колпакова.

Планируется, что экотропа станет своеобразным "зеленым кабинетом" для учеников близлежащих школ. Здесь будут проходить уроки физкультуры, биологии и физики. После открытия будет проведен мастер-класс для экскурсоводов и организовано несколько экскурсий для горожан.

"Отличная идея подключить к проекту учеников, педагогов, открыть место для исследовательской и учебной деятельности. Кроме того, сами арт-объекты и информационные стенды позволят привлечь внимание горожан к экологической ситуации вокруг реки, а возможно и к участию в проекте", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, грантовый конкурс экологических проектов Эн+ является частью комплексной программы компании "Мир со знаком плюс", которая была инициирована основателем компании Олегом Дерипаской. В основе программы лежит защита заповедных территорий от различных воздействий человека и просветительская работа в этом направлении.