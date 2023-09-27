Торжественное открытие окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV состоялось под патронажем НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Общество

В этом году окружной арт-фестиваль семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV стартовал с прогулки на теплоходе по Волге и Оке. На теплоходе «Линда» собрались студенты Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, а также школьники из 87-го лицея, 18-й гимназии и Центра одаренных детей – участники фестиваля, которые на протяжении нескольких недель будут проходить творческие мастер-классы, встречаться с самыми именитыми представителями киноиндустрии и снимать собственный видеоконтент. Ролики участников будет оценивать компетентное жюри, и в финале фестиваля будут определены победители в нескольких номинациях.

Фестиваль несет важную миссию – наполнение медийного молодежного пространства позитивным и добрым контентом

Данный фестиваль проводится под патронажем НГЛУ им. Добролюбова уже второй раз. В ходе торжественного открытия первый проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ Анна Горохова выступила с приветственной речью. Как руководитель проекта «DOBRO&LUBOV» она отметила, что фестиваль несет важную миссию – наполнение медийного молодежного пространства позитивным и добрым контентом, переориентация творческой молодежной культуры и культуры блогерства на вечные идеалы, присущие русской ДНК.

Гостей также приветствовал начальник Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Олег Пикунов, который подчеркнул, что Лингвистическому университету близка тема кинематографа, так как одним из выпускников НГЛУ был прославленный режиссер Алексей Балабанов.

Мероприятие привлекло внимание не только молодежи и профессионалов киноиндустрии, но и представителей различных стран. Перед гостями выступили Григорие Иванович из Республики Сербской, Бао Цаньнань из Китая и Анужин Мунхтуру из Монголии. Они поделились информацией о развитии киноиндустрии в своих странах и наиболее известных российских фильмах, показываемых в их регионах, а также пожелали участникам фестиваля творческих успехов.

На мероприятии также выступила Ирина Вдовина, телеведущая, режиссер и куратор Мастерской тележурналистики ВШСН НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, - главный инициатор проекта «DOBRO&LUBOV». Она провела для участников мастер-класс на тему «7 простых техник успешного выступления». Еще одним спикером стала Олеся Эйдельштейн, преподаватель по «Основам сценической речи» в НТУ им. Е. А. Евстигнеева, которая провела мастер-класс на тему «Дикция и дыхание».

Все собравшиеся отметили, что мероприятие стало значимым событием для киноиндустрии и молодежи, способствуя развитию культурных связей и взаимопонимания между странами.

В завершении поездки для ребят был подготовлен сольный праздничный концерт автора и исполнителя, помощника ректора НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Олега Пикунова.

Фото пресс-службы НГЛУ им. Добролюбова