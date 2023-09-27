Юрий Шалабаев: "Спасибо всем людям серебряного и золотого возраста за участие в патриотическом воспитании нашей молодежи" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое обращение ко Дню пожилых людей.

"Сегодня Международный День пожилых людей.

В нашем городе на сегодняшний день живет почти 350 тысяч пенсионеров. И без преувеличения можно сказать, что это – одна из самых активных частей нашего общества. Почти 140 тысяч пенсионеров не хотят оставлять профессию и уходить на заслуженный отдых. Половина пожилых людей – те, кому позволяет здоровье – занимаются общественной работой, объединяются по жизненным, творческим, социальным интересам.

Хочу сказать огромное спасибо всем людям серебряного и золотого возраста за участие в патриотическом воспитании нашей молодежи. Каждый из вас – достойный пример для подражания. Для вас мы создаем сейчас по всему городу соседские центры, где вы можете встречаться, обсуждать последние новости, устраивать беседы, творческие мероприятия, праздники для всех, кто живет рядом с вами.

Отдельно хочу поблагодарить за активную жизненную позицию. Спасибо вам за ваши мудрые советы и поддержку", - сказал Юрий Шалабаев.