"Единая Россия" продолжит работу по интеграции новых регионов Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году Президент учредил новый праздник – День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

«Уважаемые соотечественники, поздравляю всех нас с замечательным праздником! Ровно год назад к России де-юре присоединились ее исконно русские земли. Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики. «Купно за едино» - как говорили наши предки, что значит – «Вместе за одно». Уверен, Победа будет за нами!» – сказал сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Вайнберг.

С первых дней СВО «Единая Россия» постоянно находится с гуманитарной миссией на этих территориях.

Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы социальной и господдержки. Представители партии обеспечивали наблюдение в ходе референдума.

«Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. И тот факт, что они с готовностью и желанием голосовали на референдуме, говорит, что они ждали восстановления исторической справедливости. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют. Какими темпами идет строительство, как проходит интеграция, появляются новые сервисы. Например, портал «Я в России», который Минцифры создало по предложению «Единой России» и который в удобном формате представляет госуслуги. Очень многие уже давно привычные нам вещи на Донбассе при украинской власти были просто недоступны. Сейчас у людей меняется уклад жизни и существенно улучшается ее качество, появляются новые возможности», - отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что партия продолжает помогать жителям – доставляет продукты, стройматериалы, лекарства, оказывает адресную помощь, организует мероприятия для детей.

«За все это время мы привезли более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Наши активисты МГЕР, «Волонтерской Роты», - а это более 2,5 тысяч ребят со всей страны, - не только доставляют гумпомощь. Они помогают местным властям восстанавливать социальные объекты, жилье, проводят субботники. И делают это вместе с жителями», - сказал Александр Сидякин.

По народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например, по самбо.

Он также пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией перспективно для страны в целом. В первую очередь, для развития ее промышленного потенциала и продовольственной безопасности.

«Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект «Единой России», который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей – работа, а у экономики страны – дополнительные доходы. Только в ДНР планируется развивать крупные холдинги: Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, заводы «Азовэлектросталь», «Энергоспецмаш». Будет восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И, конечно, сельское хозяйство», - сказал Александр Сидякин.

В свою очередь, комбат батальона «Спарта», председатель Народного совета ДНР Артем Жога, говоря о значении воссоединения с Россией, подчеркнул, что оно дало людям возможность осуществить мечту о возвращении домой и получить заботу со стороны государства, которой у них не было при киевской власти.

«Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания на примерах наших дедов, участников Великой Отечественной войны. Это мечта, к которой люди шли долгие 9 лет. Это была и моя личная мечта - вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления. С правом выбора вероисповедания, возможностью говорить на своем родном языке. Это мечта ребят, которые в 2014 году взяли в руки оружие. Многие из них отдали жизнь за эту мечту», - сказал он.

Эту позицию разделяет и председатель Херсонской областной Думы, ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Она открыто выступала за Россию при украинской власти, несколько раз лишалась из-за этого работы, а в 2022 году стала жертвой покушения - неизвестные взорвали самодельную бомбу в подъезде ее дома. В результате погиб студент и помощник Татьяны Томилиной, а она сама попала в реанимацию и перенесла несколько операций.

«30 сентября – для меня самый главный праздник! В прошлом году я не смогла его отпраздновать, потому что лежала в Семашко (в больнице Симферополя, после покушения – прим.). Мне с 2014 года соседи собирались покупать билет на Москву. Говорили: «Чемодан. Вокзал. И уезжай в свою Россию». А я им тогда говорила, что Херсон – это Россия. Нас всех обманули 30 лет назад, лишили огромной страны. Но я дожила до того момента, когда вернулась домой. Россия для меня - это все!» - подчеркнула Татьяна Томилина.

Александр Сидякин в заключение отметил – «Единая Россия» продолжит работу по интеграции новых регионов.

«Мы будем расширять наши общественные и молодежные проекты, развивать социальные инициативы. Реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой Победы», - сказал он.