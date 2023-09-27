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Общество

ННГУ и организация аудиторов "Содружество" заключили соглашение о сотрудничестве

29 сентября 2023 18:44  [102] Общество
Фото: пресс-служба ННГУ

Фото: пресс-служба ННГУ

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) и ННГУ им. Н.И. Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественное подписание состоялось 29 сентября на открытии Региональной научно-практической конференции "Развитие прочих видов аудиторской деятельности в целях расширения взаимодействия с пользователями аудиторских услуг". Мероприятие собрало на площадке ННГУ участников объединений предпринимателей, профессиональных сообществ (юристов, оценщиков, адвокатов), а также представителей профессорско-преподавательского состава университета.

С приветственным выступлением к участникам конференции обратилась генеральный директор СРО ААС, член Экспертного совета Государственной Думы РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ Ольга Носова. Она выразила надежду, что уже сложившееся сотрудничество ассоциации и вуза, которое в этот день получило своё документальное закрепление, позволит провести серию профориентационных мероприятий для студентов, познакомить их со спецификой аудиторской деятельности.

Основными направлениями сотрудничества, отраженными в соглашении, являются формирование единого подхода к содержанию и организации профессиональной ориентации студентов; содействие в реализации прав студентов на труд и выбор профессии; организация и проведение различных мероприятий профориентационной направленности, привлечение аудиторских компаний к участию в обеспечении образовательного процесса, в том числе к практической подготовке студентов.

И.о. ректора ННГУ, доктор экономических наук Олег Трофимов подчеркнул, что потребность в кадрах в аудиторской деятельности действительно большая. "Профессия требует высокого уровня подготовки, а Университет Лобачевского всегда славился экономическим образованием. Наши студенты смогут получить актуальные компетенции, пройти стажировки и профессиональные пробы. Кроме того, запланировали совместные конференции и круглые столы. Учитывая значимую функцию, которую аудиторы выполняют в экономике, решение объединить наши усилия в подготовке студентов выводит наши образовательные возможности на новый уровень", – сказал Олег Трофимов.

Модератор мероприятия, председатель Совета Приволжского ТО СРО ААС Минзиля Сюткина отметила, что для аудиторского сообщества в целом и для Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" привлечение молодых кадров в профессию является очень актуальной задачей.

"Молодёжная политика в “Содружестве” является одним из приоритетных направлений развития. Мы уже заключили более 30 соглашений с вузами, проводим различные мероприятия, конференции, встречи, рассказываем и показываем студентам, насколько это интересная профессия. Аудитор – это одна из высококвалифицированных специальностей в системе профессий, связанных с экономикой, с бухгалтерским учётом. Мы ждём пополнения наших рядов в будущем", – отметила Минзиля Сюткина. 

Ранее сообщалось, что нейроинтерфейс для ускорения реакций мозга пожилых людей разрабатывается в ННГУ.

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Теги:
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