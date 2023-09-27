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Общество

Нижегородский Дом народного единства принял участие во всероссийской акции "Одна страна, одна семья, одна Россия!"

30 сентября 2023 09:15  [75] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Нижегородский Дом народного единства принял участие во всероссийской акции "Одна страна, одна семья, одна Россия!". Мероприятие приурочено к знаменательной дате - Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, который отмечается 30 сентября. Год назад в этот день миллионы жителей новых территорий изъявили волю войти в состав России.

Нижегородские кадеты, действующие сотрудники силовых ведомств и ветераны исполнили песню "С чего начинается Родина" композитора Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского. Три поколения защитников Отечества встретились около важнейших символов Нижнего Новгорода - Кремля и памятника Минину и Пожарскому.

"Диалог поколений в годовщину со дня вступления четырех территорий в состав России для нижегородцев особенно символичен. Хор протянул нить, неразрывно связывающую прошлое и настоящее", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

В съемке приняли участие кадеты Нижегородской кадетской школы, солисты ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, сотрудники ГУФСИН по Нижегородской области.

Особую благодарность Дом народного единства выражает председателю комитета Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Алексею Меркурьеву, председателю городского Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода Николаю Колосову, председателю межрегиональной общественной организации "Ветераны боевых действий" Михаилу Тараканову, помощнику начальника ГУФСИН РФ по Нижегородской области Алексею Муравьеву, заместителю председателя регионального отделения ДОСААФ РФ по Нижегородской области Александру Краснову.

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