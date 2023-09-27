Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Старт прививочной кампании против гриппа
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2023 11:00  [57] Олег Пикунов рассказал о роли саундтрека в кинематографе участникам окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV
30 сентября 2023 09:15  [139] Нижегородский Дом народного единства принял участие во всероссийской акции "Одна страна, одна семья, одна Россия!"
29 сентября 2023 18:44  [254] ННГУ и организация аудиторов "Содружество" заключили соглашение о сотрудничестве
29 сентября 2023 18:30  [261] Две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде
29 сентября 2023 18:15  [204] "Единая Россия" продолжит работу по интеграции новых регионов
29 сентября 2023 17:45  [307] Канавинский мост и ряд улиц перекроют для транспорта 30 сентября
29 сентября 2023 17:37  [284] Фотопластиконы с историческими изображениями появятся у Кремля и на Рождественской
29 сентября 2023 16:52  [261] Сотрудники экстренных служб и силовых структур Нижегородской области удостоены новых званий
29 сентября 2023 16:30  [274] Торжественное открытие окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV состоялось под патронажем НГЛУ им.Н.А.Добролюбова
29 сентября 2023 16:11  [250] Выплаты неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%
Общество

Олег Пикунов рассказал о роли саундтрека в кинематографе участникам окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV

30 сентября 2023 11:00  [57] Общество

Студенты нижегородских вузов, школьники 87-го лицея, 18-й гимназии и Центра одаренных детей стали участниками мастер-класса и слушателями соло-концерта автора-исполнителя, начальника Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова Олега Пикунова в рамках окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV.


Олег Пикунов исполнил свои авторские композиции 

Известный нижегородский артист поговорил с ребятами о важности музыки, которая несет в себе позитив и вечные ценности, особенно в качестве саундтрека к кинофильмам, ведь зачастую именно кинематограф популяризирует того или иного исполнителя или ту или иную композицию.
 
"Выпускником НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, который я представляю, был знаменитый российский режиссер Алексей Балабанов, - напомнил участникам мастер-класса Олег Пикунов. - И вы наверняка прекрасно помните, сколько музыки было в его знаменитой дилогии "Брат", и как она подчеркивала смыслы, заложенные в фильмах".
 
Олег Пикунов также отметил, что сегодня как никогда кинематограф и поп-культура в целом нуждаются в композициях, популяризирующих темы добра, любви, семьи: "Я дружу и активно взаимодействую с известным актером Алексеем Ошурковым, и он совершенно согласен с этой позицией, - сказал Олег Пикунов. - Кстати, не  исключено, что мы реализуем совместный кинематографически-музыкальный проект".


 
В завершении мастер-класса участники стали слушателями соло-концерта Олега Пикунова, который исполнил для них как свои авторские композиции "Зачем", "Первокурсница", "Романтические сны", так и известные хиты группы "Руки вверх".
 
"Я был приятно удивлен тем, что молодежь знает мои песни наизусть - даже ребята из школ, которые сегодня впервые со мной познакомились, - сказал Олег Пикунов. - Это значит, что музыка, которая несет в себе исключительно позитивный заряд, сегодня востребована подрастающим поколением, и это меня очень вдохновляет!"
 
Участники концерта, в свою очередь,  отметили, что с удовольствием слушают Олега Пикунова на цифровых музыкальных площадках, в том числе в его авторском сообществе ВКонтакте https://vk.com/oleg_pikunov.
 
Напомним, окружной арт-фестиваль семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV стартовал в Нижнем Новгороде в конце недели - с прогулки на теплоходе по Волге и Оке. На теплоходе «Линда» собрались студенты Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, а также школьники из 87-го лицея, 18-й гимназии и Центра одаренных детей – участники фестиваля, которые на протяжении нескольких недель будут проходить творческие мастер-классы, встречаться с самыми именитыми представителями киноиндустрии и снимать собственный видеоконтент. Ролики участников будет оценивать компетентное жюри, и в финале фестиваля будут определены победители в нескольких номинациях.

Фото: пресс-служба НГЛУ им. Добролюбова

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph