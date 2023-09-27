Олег Пикунов рассказал о роли саундтрека в кинематографе участникам окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV Общество

Студенты нижегородских вузов, школьники 87-го лицея, 18-й гимназии и Центра одаренных детей стали участниками мастер-класса и слушателями соло-концерта автора-исполнителя, начальника Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова Олега Пикунова в рамках окружного арт-фестиваля семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV.



Олег Пикунов исполнил свои авторские композиции

Известный нижегородский артист поговорил с ребятами о важности музыки, которая несет в себе позитив и вечные ценности, особенно в качестве саундтрека к кинофильмам, ведь зачастую именно кинематограф популяризирует того или иного исполнителя или ту или иную композицию.



"Выпускником НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, который я представляю, был знаменитый российский режиссер Алексей Балабанов, - напомнил участникам мастер-класса Олег Пикунов. - И вы наверняка прекрасно помните, сколько музыки было в его знаменитой дилогии "Брат", и как она подчеркивала смыслы, заложенные в фильмах".



Олег Пикунов также отметил, что сегодня как никогда кинематограф и поп-культура в целом нуждаются в композициях, популяризирующих темы добра, любви, семьи: "Я дружу и активно взаимодействую с известным актером Алексеем Ошурковым, и он совершенно согласен с этой позицией, - сказал Олег Пикунов. - Кстати, не исключено, что мы реализуем совместный кинематографически-музыкальный проект".





В завершении мастер-класса участники стали слушателями соло-концерта Олега Пикунова, который исполнил для них как свои авторские композиции "Зачем", "Первокурсница", "Романтические сны", так и известные хиты группы "Руки вверх".



"Я был приятно удивлен тем, что молодежь знает мои песни наизусть - даже ребята из школ, которые сегодня впервые со мной познакомились, - сказал Олег Пикунов. - Это значит, что музыка, которая несет в себе исключительно позитивный заряд, сегодня востребована подрастающим поколением, и это меня очень вдохновляет!"



Участники концерта, в свою очередь, отметили, что с удовольствием слушают Олега Пикунова на цифровых музыкальных площадках, в том числе в его авторском сообществе ВКонтакте https://vk.com/oleg_pikunov.



Напомним, окружной арт-фестиваль семейного мобильного кино DOBRO&LUBOV стартовал в Нижнем Новгороде в конце недели - с прогулки на теплоходе по Волге и Оке. На теплоходе «Линда» собрались студенты Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, а также школьники из 87-го лицея, 18-й гимназии и Центра одаренных детей – участники фестиваля, которые на протяжении нескольких недель будут проходить творческие мастер-классы, встречаться с самыми именитыми представителями киноиндустрии и снимать собственный видеоконтент. Ролики участников будет оценивать компетентное жюри, и в финале фестиваля будут определены победители в нескольких номинациях.

Фото: пресс-служба НГЛУ им. Добролюбова