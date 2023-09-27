Древнюю маску нашли во время археологических раскопок в Городце Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Древнюю маску от боевого шлема нашли во время проведения археологических раскопок в Городце, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам специалистов, находка датируется предположительно XI - начала XII века.

Ранее в северо-восточной части Древнерусского государства такие маски не находили. Археологи не исключают, что это переходная форма от скандинавского защитного снаряжения к древнерусскому.

"Такая находка говорит о том, что еще задолго до основания Городца здесь могли быть поселения. Все это нужно еще исследовать, археологи продолжают работу", - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.