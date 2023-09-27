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Общество

Древнюю маску нашли во время археологических раскопок в Городце

30 сентября 2023 12:03  [75] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Древнюю маску от боевого шлема нашли во время проведения археологических раскопок в Городце, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам специалистов, находка датируется предположительно XI - начала XII века.

Ранее в северо-восточной части Древнерусского государства такие маски не находили.  Археологи не исключают, что это переходная форма от скандинавского защитного снаряжения к древнерусскому.

"Такая находка говорит о том, что еще задолго до основания Городца здесь могли быть поселения. Все это нужно еще исследовать, археологи продолжают работу", - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Археология Городец
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