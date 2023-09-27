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Общество

Второй этап общероссийской акции "Призывник" пройдет в Нижегородской области

30 сентября 2023 12:54  [4] Общество

С 1 октября по 1 декабря в Нижегородской области пройдет второй этап общероссийской акции "Призывник". 

Как сообщает ГУ МВД по Нижегородской области, акция направлена на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Целью акции является организация и проведение совместно с Минобороны России мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, призывников, подлежащих отправке к месту прохождения военной службы, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

В рамках акции пройдут антинаркотические лекции и беседы о негативных последствиях незаконного потребления наркотических средств и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте среди обучающихся образовательных организаций, военных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, призывников и военнослужащих. Также запланированы мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни (военно-спортивные, военно-патриотические игры, фестивали, спартакиады).

Как сообщалось ранее, около 2 300 нижегородцев отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва.

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Теги:
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