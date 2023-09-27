Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 12 проектов почти на 3 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 29 сентября согласовал 12 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

"Мы одобрили участки под инвестпроекты на 2,9 млрд рублей, планируется создать 480 рабочих мест. Кроме того, поддержали инициативу ООО "СЗ Идель" о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка в Нижнем Новгороде. Инвестор планирует построить на участках общей площадью более 5 гектаров два многоквартирных дома, детский сад на 200 мест, необходимую транспортную инфраструктуру. Отдельно поставим задачу профильным органам власти – проработать здесь строительство школы", - подчеркнул и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Совет также согласовал участки под строительство спортивного комплекса для игры в бадминтон по ул. Зайцева в Нижнем Новгороде (заявитель – ООО "Атлетика-НН", площадь участка – 5000 кв.м., срок строительства – 3 года, объем инвестиций – 25 млн рублей), ветеринарной клиники в Арзамасе (ООО "Ветград", 900 кв.м., 4 года, 22 млн рублей), асфальтного завода в Дзержинске (ООО "Идеал", 29923 кв.м., 3 года, 260 млн рублей), гостиничного комплекса в границах улиц Варварская, Алексеевская, пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде (ООО "Телеграф", 2644 кв.м., 2 года, 2,05 млрд рублей).

"После 800-летия Нижнего Новгорода номерного фонда в городе не хватает. Туристы даже останавливаются в городах поблизости. Конечно, такой интерес ценен для нас, но туристы должны себя чувствовать максимально комфортно здесь. Сейчас на этом участке расположен книжный магазин, по которому принято решение суда о его демонтаже. Мы договорились с инвестором об освобождении им этого участка до ноября 2024 года. И обязательно проработаем компенсационные условия за освобождение участка. Учитывая интерес жителей к книжному – предложили его владельцу включиться в этот проект и разместить магазин на первом этаже гостиницы", - рассказал и.о. министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области добавили, что центр крови, расположенный в здании рядом с участком, планируется переместить в основной филиал.

Кроме того, совет одобрил участки под проекты, которые сопровождает Корпорация развития Нижегородской области: под производство химической продукции бытового назначения (ООО "Синергетик", 18155 кв.м, 6 месяцев, 344,4 млн рублей) и производственный комплекс по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности (ООО "Топрезерв", 13555 кв. м, 121 месяц, 64 млн рублей)

"На сопровождении Корпорации развития находятся проекты двух компаний – "Синергетик" и "Топрезерв", которые ведут свою деятельность на территории региона. С компанией "Синергетик" мы активно работаем еще с 2019 года. Сейчас предприятие инвестирует в расширение своего бизнеса, с нашей стороны было оказано содействие в подготовке трех заявок на совет. Одна из них, касающаяся строительства здания для производства химической продукции бытового назначения в Дзержинске, была вчера одобрена. Также Корпорация оказывает консалтинговую поддержку для скорейшего запуска проекта ООО "Топрезерв" – строительства комплекса по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности. Продолжим и в дальнейшем оказывать необходимую помощь – на всем пути реализации проектов", – подчеркнул генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

Ранее земельные участки под шесть инвестпроектов на 389 млн рублей выделили в Нижегородской области.