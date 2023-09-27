Патриотический арт-объект открыли в Нижнем Новгороде в День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Патриотический арт-объект открыли в Нижнем Новгороде в День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией 30 сентября. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

30 сентября 2023 года отмечается новый праздник – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.

Председатель Народного совета Донецкой народной республики Артем Жога рассказал, что присоединение к России дало возможность жителям Донбасса исполнить свою мечту по возвращению домой.

"Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания. Теперь мы можем быть полноправными гражданами РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления", - подчеркнул Артем Жога.

Торжественное открытие граффити под названием "Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ" в рамках проекта "Образ Победы" состоялось по адресу: проспект Гагарина, 21/10. Организаторы проекта – Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

"Сегодня важнейший для страны день, символизирующий единение, сплоченность нашего народа. Открытием этого граффити мы подчеркиваем значимость воссоединения для всех регионов России. Особенно важно отметить, что среди участников торжественного открытия есть представители и старшего, и молодого поколения – это значит, что происходящие события небезразличны каждому", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что граффити с пионером-героем Валей Котиком появилось в школе на Бору.